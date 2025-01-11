Wrapped IOTA 圖標

Wrapped IOTA 價格 (WIOTA)

USD

Wrapped IOTA (WIOTA) 實時價格圖表

$0.329299
$0.329299$0.329299
+2.90%(1D)

今天 Wrapped IOTA (WIOTA) 的價格

今天 Wrapped IOTA (WIOTA) 的實時價格爲 0.329299 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WIOTA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped IOTA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.97M USD
- Wrapped IOTA 當天價格變化爲 +2.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped IOTA (WIOTA) 價格表現 USD

今天內，Wrapped IOTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00940857
在過去30天內，Wrapped IOTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0801253290
在過去60天內，Wrapped IOTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3969454446
在過去90天內，Wrapped IOTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2027454252150947

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00940857+2.94%
30天$ -0.0801253290-24.33%
60天$ +0.3969454446+120.54%
90天$ +0.2027454252150947+160.21%

Wrapped IOTA (WIOTA) 價格分析

Wrapped IOTA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.312928
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$ 0.343161
$ 0.343161$ 0.343161

$ 0.602174
$ 0.602174$ 0.602174

-0.92%

+2.94%

-10.60%

Wrapped IOTA (WIOTA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.97M
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什麼是Wrapped IOTA (WIOTA)

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Wrapped IOTA (WIOTA) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped IOTA (WIOTA) 的其他問題

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WIOTA 兌換爲當地貨幣

1 WIOTA 兌換 AUD
A$0.53346438
1 WIOTA 兌換 GBP
0.26673219
1 WIOTA 兌換 EUR
0.31942003
1 WIOTA 兌換 USD
$0.329299
1 WIOTA 兌換 MYR
RM1.47855251
1 WIOTA 兌換 TRY
11.66377058
1 WIOTA 兌換 JPY
¥51.92057333
1 WIOTA 兌換 RUB
33.46665737
1 WIOTA 兌換 INR
28.38228081
1 WIOTA 兌換 IDR
Rp5,398.34339856
1 WIOTA 兌換 PHP
19.428641
1 WIOTA 兌換 EGP
￡E.16.63947847
1 WIOTA 兌換 BRL
R$2.01530988
1 WIOTA 兌換 CAD
C$0.47419056
1 WIOTA 兌換 BDT
40.16789202
1 WIOTA 兌換 NGN
510.53858362
1 WIOTA 兌換 UAH
13.92276172
1 WIOTA 兌換 VES
Bs17.452847
1 WIOTA 兌換 PKR
Rs91.69989253
1 WIOTA 兌換 KZT
173.7710823
1 WIOTA 兌換 THB
฿11.42008932
1 WIOTA 兌換 TWD
NT$10.90308989
1 WIOTA 兌換 CHF
Fr0.29966209
1 WIOTA 兌換 HKD
HK$2.56194622
1 WIOTA 兌換 MAD
.د.م3.30616196