Wrapped IMX 圖標

Wrapped IMX 價格 (WIMX)

USD

Wrapped IMX (WIMX) 實時價格圖表

$1.24
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-1.30%(1D)

今天 Wrapped IMX (WIMX) 的價格

今天 Wrapped IMX (WIMX) 的實時價格爲 1.24 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WIMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped IMX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 377.91K USD
- Wrapped IMX 當天價格變化爲 -1.32%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped IMX (WIMX) 價格表現 USD

今天內，Wrapped IMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.016744832266638
在過去30天內，Wrapped IMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4576647800
在過去60天內，Wrapped IMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2012663840
在過去90天內，Wrapped IMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2874672476862774

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.016744832266638-1.32%
30天$ -0.4576647800-36.90%
60天$ -0.2012663840-16.23%
90天$ -0.2874672476862774-18.81%

Wrapped IMX (WIMX) 價格分析

Wrapped IMX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.21
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$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 3.71
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-0.28%

-1.32%

-14.96%

Wrapped IMX (WIMX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 377.91K
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什麼是Wrapped IMX (WIMX)

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Wrapped IMX (WIMX) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped IMX (WIMX) 的其他問題

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WIMX 兌換爲當地貨幣

1 WIMX 兌換 AUD
A$2.0088
1 WIMX 兌換 GBP
1.0044
1 WIMX 兌換 EUR
1.2028
1 WIMX 兌換 USD
$1.24
1 WIMX 兌換 MYR
RM5.5676
1 WIMX 兌換 TRY
43.9208
1 WIMX 兌換 JPY
¥195.5108
1 WIMX 兌換 RUB
126.0212
1 WIMX 兌換 INR
106.8756
1 WIMX 兌換 IDR
Rp20,327.8656
1 WIMX 兌換 PHP
73.16
1 WIMX 兌換 EGP
￡E.62.6572
1 WIMX 兌換 BRL
R$7.5888
1 WIMX 兌換 CAD
C$1.7856
1 WIMX 兌換 BDT
151.2552
1 WIMX 兌換 NGN
1,922.4712
1 WIMX 兌換 UAH
52.4272
1 WIMX 兌換 VES
Bs65.72
1 WIMX 兌換 PKR
Rs345.3028
1 WIMX 兌換 KZT
654.348
1 WIMX 兌換 THB
฿43.0032
1 WIMX 兌換 TWD
NT$41.0564
1 WIMX 兌換 CHF
Fr1.1284
1 WIMX 兌換 HKD
HK$9.6472
1 WIMX 兌換 MAD
.د.م12.4496