Wrapped HLP（WHLP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24H最低價 $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24H最高價 24H最低價 $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24H最高價 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 歷史最高 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 最低價 $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） -0.20% 漲跌幅（7D） +0.20% 漲跌幅（7D） +0.20%

Wrapped HLP（WHLP）目前實時價格為 $1.022。過去 24 小時內，WHLP 的交易價格在 $ 1.019 至 $ 1.028 之間波動，市場活躍度顯著。WHLP 的歷史最高價為 $ 1.048，歷史最低價為 $ 0.915753。

從短期表現來看，WHLP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 -0.20%，過去 7 天內累計變動為 +0.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped HLP（WHLP）市場資訊

市值 $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M 流通量 6.91M 6.91M 6.91M 總供應量 6,912,236.887182 6,912,236.887182 6,912,236.887182

Wrapped HLP 的目前市值為 $ 7.07M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WHLP 的流通量為 6.91M，總供應量是 6912236.887182，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.07M。