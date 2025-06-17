Wrapped GUN 圖標

Wrapped GUN 價格 (WGUN)

USD

Wrapped GUN (WGUN) 實時價格圖表

$0.02709945
$0.02709945$0.02709945
-4.70%(1D)

今天 Wrapped GUN (WGUN) 的價格

今天 Wrapped GUN (WGUN) 的實時價格爲 0.02709945 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WGUN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped GUN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped GUN 當天價格變化爲 -4.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped GUN (WGUN) 價格表現 USD

今天內，Wrapped GUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00135101054818511
在過去30天內，Wrapped GUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0129824332
在過去60天內，Wrapped GUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0124805324
在過去90天內，Wrapped GUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00135101054818511-4.74%
30天$ -0.0129824332-47.90%
60天$ -0.0124805324-46.05%
90天$ 0--

Wrapped GUN (WGUN) 價格分析

Wrapped GUN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02645486
$ 0.02645486$ 0.02645486

$ 0.02866117
$ 0.02866117$ 0.02866117

$ 0.071356
$ 0.071356$ 0.071356

+0.03%

-4.74%

-21.71%

Wrapped GUN (WGUN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Wrapped GUN (WGUN)

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Wrapped GUN (WGUN) 資源

白皮書
官網

Wrapped GUN（WGUN）代幣經濟

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大家還在問：關於 Wrapped GUN (WGUN) 的其他問題

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WGUN 兌換爲當地貨幣

1 WGUN 兌換 VND
713.12202675
1 WGUN 兌換 AUD
A$0.0414621585
1 WGUN 兌換 GBP
0.020053593
1 WGUN 兌換 EUR
0.023305527
1 WGUN 兌換 USD
$0.02709945
1 WGUN 兌換 MYR
RM0.114901668
1 WGUN 兌換 TRY
1.068260319
1 WGUN 兌換 JPY
¥3.934298151
1 WGUN 兌換 RUB
2.129474781
1 WGUN 兌換 INR
2.339766513
1 WGUN 兌換 IDR
Rp444.253207608
1 WGUN 兌換 KRW
37.122452577
1 WGUN 兌換 PHP
1.5416877105
1 WGUN 兌換 EGP
￡E.1.3595794065
1 WGUN 兌換 BRL
R$0.148504986
1 WGUN 兌換 CAD
C$0.0365842575
1 WGUN 兌換 BDT
3.312636768
1 WGUN 兌換 NGN
41.949406611
1 WGUN 兌換 UAH
1.1254401585
1 WGUN 兌換 VES
Bs2.7641439
1 WGUN 兌換 PKR
Rs7.67456424
1 WGUN 兌換 KZT
13.8898230975
1 WGUN 兌換 THB
฿0.8831710755
1 WGUN 兌換 TWD
NT$0.80214372
1 WGUN 兌換 AED
د.إ0.0994549815
1 WGUN 兌換 CHF
Fr0.0219505545
1 WGUN 兌換 HKD
HK$0.212459688
1 WGUN 兌換 MAD
.د.م0.246604995
1 WGUN 兌換 MXN
$0.514347561