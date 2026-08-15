Wrapped GRX 今日價格

Wrapped GRX (WGRX) 今日實時價格為 $ 13.05，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WGRX 兌 USD 的匯率為 $ 13.05 每 WGRX。

Wrapped GRX 目前市值在 $ 2,614,674 排名第 #-，流通供應量為 244.78K WGRX。過去 24 小時內，WGRX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 21.35，而歷史最低價為 $ 6.94。

短期表現方面，WGRX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 9.11K。

Wrapped GRX（WGRX）市場資訊

市值 $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M 成交量（24H） $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K 完全稀釋市值 $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M 流通量 244.78K 244.78K 244.78K 總供應量 244,778.6891602664 244,778.6891602664 244,778.6891602664

Wrapped GRX 的目前市值為 $ 2.61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.11K。WGRX 的流通量為 244.78K，總供應量是 244778.6891602664，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.61M。