Wrapped Gonka 今日價格

Wrapped Gonka (WGNK) 今日實時價格為 $ 0.127641，過去 24 小時內變化了 3.01%。目前 WGNK 兌 USD 的匯率為 $ 0.127641 每 WGNK。

Wrapped Gonka 目前市值在 $ 15,115,248 排名第 #-，流通供應量為 118.42M WGNK。過去 24 小時內，WGNK 的交易價格在 $ 0.128855（低點）和 $ 0.131246（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.282399，而歷史最低價為 $ 0.109233。

短期表現方面，WGNK 在過去一小時內波動了 -1.99%，過去7 天內波動了 -14.89%。過去一天，總交易量達到 $ 14.97K。

Wrapped Gonka（WGNK）市場資訊

市值 $ 15.12M$ 15.12M $ 15.12M 成交量（24H） $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K 完全稀釋市值 $ 55.19M$ 55.19M $ 55.19M 流通量 118.42M 118.42M 118.42M 總供應量 432,392,431.0736158 432,392,431.0736158 432,392,431.0736158

Wrapped Gonka 的目前市值為 $ 15.12M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.97K。WGNK 的流通量為 118.42M，總供應量是 432392431.0736158，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.19M。