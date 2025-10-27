Wrapped Goat Bitcoin（WGBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 112,985 $ 112,985 $ 112,985 24H最低價 $ 115,601 $ 115,601 $ 115,601 24H最高價 24H最低價 $ 112,985$ 112,985 $ 112,985 24H最高價 $ 115,601$ 115,601 $ 115,601 歷史最高 $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 最低價 $ 104,626$ 104,626 $ 104,626 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） +2.14% 漲跌幅（7D） +4.29% 漲跌幅（7D） +4.29%

Wrapped Goat Bitcoin（WGBTC）目前實時價格為 $115,418。過去 24 小時內，WGBTC 的交易價格在 $ 112,985 至 $ 115,601 之間波動，市場活躍度顯著。WGBTC 的歷史最高價為 $ 124,609，歷史最低價為 $ 104,626。

從短期表現來看，WGBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +2.14%，過去 7 天內累計變動為 +4.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Goat Bitcoin（WGBTC）市場資訊

市值 $ 406.10K$ 406.10K $ 406.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 406.10K$ 406.10K $ 406.10K 流通量 3.52 3.52 3.52 總供應量 3.518532278172698 3.518532278172698 3.518532278172698

Wrapped Goat Bitcoin 的目前市值為 $ 406.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WGBTC 的流通量為 3.52，總供應量是 3.518532278172698，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 406.10K。