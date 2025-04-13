Wrapped gBera 價格 (WGBERA)
今天 Wrapped gBera (WGBERA) 的實時價格爲 4.15 USD。目前其市值爲 $ 16.07M USD。WGBERA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped gBera 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped gBera 當天價格變化爲 -0.35%
- 其循環供應量爲 3.87M USD
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今天內，Wrapped gBera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.014803804439833。
在過去30天內，Wrapped gBera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2798313650。
在過去60天內，Wrapped gBera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Wrapped gBera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.014803804439833
|-0.35%
|30天
|$ -1.2798313650
|-30.83%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped gBera 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.58%
-0.35%
-27.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WGBERA 兌換 VND
₫106,410.15
|1 WGBERA 兌換 AUD
A$6.5985
|1 WGBERA 兌換 GBP
￡3.154
|1 WGBERA 兌換 EUR
€3.652
|1 WGBERA 兌換 USD
$4.15
|1 WGBERA 兌換 MYR
RM18.343
|1 WGBERA 兌換 TRY
₺157.368
|1 WGBERA 兌換 JPY
¥595.5665
|1 WGBERA 兌換 RUB
₽345.197
|1 WGBERA 兌換 INR
₹356.734
|1 WGBERA 兌換 IDR
Rp69,166.639
|1 WGBERA 兌換 KRW
₩5,894.8675
|1 WGBERA 兌換 PHP
₱237.297
|1 WGBERA 兌換 EGP
￡E.212.812
|1 WGBERA 兌換 BRL
R$24.319
|1 WGBERA 兌換 CAD
C$5.727
|1 WGBERA 兌換 BDT
৳503.1875
|1 WGBERA 兌換 NGN
₦6,597.753
|1 WGBERA 兌換 UAH
₴171.4365
|1 WGBERA 兌換 VES
Bs294.65
|1 WGBERA 兌換 PKR
Rs1,161.1285
|1 WGBERA 兌換 KZT
₸2,140.238
|1 WGBERA 兌換 THB
฿138.9005
|1 WGBERA 兌換 TWD
NT$134.3355
|1 WGBERA 兌換 AED
د.إ15.2305
|1 WGBERA 兌換 CHF
Fr3.3615
|1 WGBERA 兌換 HKD
HK$32.1625
|1 WGBERA 兌換 MAD
.د.م38.512
|1 WGBERA 兌換 MXN
$84.245