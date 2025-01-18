Wrapped frxETH 圖標

Wrapped frxETH 價格 (WFRXETH)

USD

Wrapped frxETH (WFRXETH) 實時價格圖表

$3,414.31
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+2.30%(1D)

今天 Wrapped frxETH (WFRXETH) 的價格

今天 Wrapped frxETH (WFRXETH) 的實時價格爲 3,414.31 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WFRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped frxETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 746.54K USD
- Wrapped frxETH 當天價格變化爲 +2.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped frxETH (WFRXETH) 價格表現 USD

今天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +79.63
在過去30天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -394.3910452720
在過去60天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +372.0375577020
在過去90天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +780.2034250316306

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +79.63+2.39%
30天$ -394.3910452720-11.55%
60天$ +372.0375577020+10.90%
90天$ +780.2034250316306+29.62%

Wrapped frxETH (WFRXETH) 價格分析

Wrapped frxETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,269.51
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$ 3,446.09
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$ 4,088.5
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-0.84%

+2.39%

+5.65%

Wrapped frxETH (WFRXETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 746.54K
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什麼是Wrapped frxETH (WFRXETH)

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Wrapped frxETH (WFRXETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped frxETH (WFRXETH) 的其他問題

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WFRXETH 兌換爲當地貨幣

1 WFRXETH 兌換 AUD
A$5,462.896
1 WFRXETH 兌換 GBP
2,765.5911
1 WFRXETH 兌換 EUR
3,311.8807
1 WFRXETH 兌換 USD
$3,414.31
1 WFRXETH 兌換 MYR
RM15,364.395
1 WFRXETH 兌換 TRY
121,412.8636
1 WFRXETH 兌換 JPY
¥532,973.791
1 WFRXETH 兌換 RUB
349,079.0544
1 WFRXETH 兌換 INR
295,542.6736
1 WFRXETH 兌換 IDR
Rp55,972,286.1264
1 WFRXETH 兌換 PHP
199,395.704
1 WFRXETH 兌換 EGP
￡E.172,047.0809
1 WFRXETH 兌換 BRL
R$20,588.2893
1 WFRXETH 兌換 CAD
C$4,916.6064
1 WFRXETH 兌換 BDT
414,838.665
1 WFRXETH 兌換 NGN
5,326,528.4586
1 WFRXETH 兌換 UAH
143,776.5941
1 WFRXETH 兌換 VES
Bs184,372.74
1 WFRXETH 兌換 PKR
Rs951,841.3418
1 WFRXETH 兌換 KZT
1,812,247.4618
1 WFRXETH 兌換 THB
฿117,315.6916
1 WFRXETH 兌換 TWD
NT$112,160.0835
1 WFRXETH 兌換 CHF
Fr3,107.0221
1 WFRXETH 兌換 HKD
HK$26,563.3318
1 WFRXETH 兌換 MAD
.د.م34,279.6724