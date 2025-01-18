Wrapped frxETH 價格 (WFRXETH)
今天 Wrapped frxETH (WFRXETH) 的實時價格爲 3,414.31 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WFRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped frxETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 746.54K USD
- Wrapped frxETH 當天價格變化爲 +2.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +79.63。
在過去30天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -394.3910452720。
在過去60天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +372.0375577020。
在過去90天內，Wrapped frxETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +780.2034250316306。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +79.63
|+2.39%
|30天
|$ -394.3910452720
|-11.55%
|60天
|$ +372.0375577020
|+10.90%
|90天
|$ +780.2034250316306
|+29.62%
Wrapped frxETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.84%
+2.39%
+5.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WFRXETH 兌換 AUD
A$5,462.896
|1 WFRXETH 兌換 GBP
￡2,765.5911
|1 WFRXETH 兌換 EUR
€3,311.8807
|1 WFRXETH 兌換 USD
$3,414.31
|1 WFRXETH 兌換 MYR
RM15,364.395
|1 WFRXETH 兌換 TRY
₺121,412.8636
|1 WFRXETH 兌換 JPY
¥532,973.791
|1 WFRXETH 兌換 RUB
₽349,079.0544
|1 WFRXETH 兌換 INR
₹295,542.6736
|1 WFRXETH 兌換 IDR
Rp55,972,286.1264
|1 WFRXETH 兌換 PHP
₱199,395.704
|1 WFRXETH 兌換 EGP
￡E.172,047.0809
|1 WFRXETH 兌換 BRL
R$20,588.2893
|1 WFRXETH 兌換 CAD
C$4,916.6064
|1 WFRXETH 兌換 BDT
৳414,838.665
|1 WFRXETH 兌換 NGN
₦5,326,528.4586
|1 WFRXETH 兌換 UAH
₴143,776.5941
|1 WFRXETH 兌換 VES
Bs184,372.74
|1 WFRXETH 兌換 PKR
Rs951,841.3418
|1 WFRXETH 兌換 KZT
₸1,812,247.4618
|1 WFRXETH 兌換 THB
฿117,315.6916
|1 WFRXETH 兌換 TWD
NT$112,160.0835
|1 WFRXETH 兌換 CHF
Fr3,107.0221
|1 WFRXETH 兌換 HKD
HK$26,563.3318
|1 WFRXETH 兌換 MAD
.د.م34,279.6724