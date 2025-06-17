Wrapped FRAX 圖標

Wrapped FRAX 價格 (WFRAX)

USD

Wrapped FRAX (WFRAX) 實時價格圖表

$2.48
$2.48$2.48
-8.40%(1D)

今天 Wrapped FRAX (WFRAX) 的價格

今天 Wrapped FRAX (WFRAX) 的實時價格爲 2.48 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WFRAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped FRAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.96K USD
- Wrapped FRAX 當天價格變化爲 -8.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped FRAX (WFRAX) 價格表現 USD

今天內，Wrapped FRAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.229136325884178
在過去30天內，Wrapped FRAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8957953440
在過去60天內，Wrapped FRAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wrapped FRAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.229136325884178-8.45%
30天$ -0.8957953440-36.12%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped FRAX (WFRAX) 價格分析

Wrapped FRAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

-0.98%

-8.45%

-19.15%

Wrapped FRAX (WFRAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 237.96K
$ 237.96K$ 237.96K

0.00
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什麼是Wrapped FRAX (WFRAX)

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Wrapped FRAX (WFRAX) 資源

官網

Wrapped FRAX（WFRAX）代幣經濟

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大家還在問：關於 Wrapped FRAX (WFRAX) 的其他問題

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WFRAX 兌換爲當地貨幣

1 WFRAX 兌換 VND
65,261.2
1 WFRAX 兌換 AUD
A$3.7944
1 WFRAX 兌換 GBP
1.8352
1 WFRAX 兌換 EUR
2.1328
1 WFRAX 兌換 USD
$2.48
1 WFRAX 兌換 MYR
RM10.5152
1 WFRAX 兌換 TRY
97.7616
1 WFRAX 兌換 JPY
¥360.0464
1 WFRAX 兌換 RUB
195.3
1 WFRAX 兌換 INR
214.1232
1 WFRAX 兌換 IDR
Rp40,655.7312
1 WFRAX 兌換 KRW
3,397.2528
1 WFRAX 兌換 PHP
141.0872
1 WFRAX 兌換 EGP
￡E.124.4216
1 WFRAX 兌換 BRL
R$13.5904
1 WFRAX 兌換 CAD
C$3.348
1 WFRAX 兌換 BDT
303.1552
1 WFRAX 兌換 NGN
3,838.9904
1 WFRAX 兌換 UAH
102.9944
1 WFRAX 兌換 VES
Bs252.96
1 WFRAX 兌換 PKR
Rs702.336
1 WFRAX 兌換 KZT
1,271.124
1 WFRAX 兌換 THB
฿80.8232
1 WFRAX 兌換 TWD
NT$73.408
1 WFRAX 兌換 AED
د.إ9.1016
1 WFRAX 兌換 CHF
Fr2.0088
1 WFRAX 兌換 HKD
HK$19.4432
1 WFRAX 兌換 MAD
.د.م22.568
1 WFRAX 兌換 MXN
$47.0704