Wrapped FON 今日價格

Wrapped FON (WFON) 今日實時價格為 $ 1.29，過去 24 小時內變化了 1.06%。目前 WFON 兌 USD 的匯率為 $ 1.29 每 WFON。

Wrapped FON 目前市值在 $ 9,506,573 排名第 #-，流通供應量為 7.38M WFON。過去 24 小時內，WFON 的交易價格在 $ 1.28（低點）和 $ 1.33（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.53，而歷史最低價為 $ 1.11。

短期表現方面，WFON 在過去一小時內波動了 -0.18%，過去7 天內波動了 -6.92%。過去一天，總交易量達到 $ 219.30K。

Wrapped FON（WFON）市場資訊

市值 $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M 成交量（24H） $ 219.30K$ 219.30K $ 219.30K 完全稀釋市值 $ 9.51M$ 9.51M $ 9.51M 流通量 7.38M 7.38M 7.38M 總供應量 7,381,550.844512811 7,381,550.844512811 7,381,550.844512811

Wrapped FON 的目前市值為 $ 9.51M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 219.30K。WFON 的流通量為 7.38M，總供應量是 7381550.844512811，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.51M。