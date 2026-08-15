Wrapped FOGO 今日價格

Wrapped FOGO (WFOGO) 今日實時價格為 $ 0.00851224，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 WFOGO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00851224 每 WFOGO。

Wrapped FOGO 目前市值在 $ 85,502,749 排名第 #-，流通供應量為 10.05B WFOGO。過去 24 小時內，WFOGO 的交易價格在 $ 0.00829542（低點）和 $ 0.0086343（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02627776，而歷史最低價為 $ 0.00786258。

短期表現方面，WFOGO 在過去一小時內波動了 +0.82%，過去7 天內波動了 -0.15%。過去一天，總交易量達到 $ 14.31K。

Wrapped FOGO（WFOGO）市場資訊

市值 $ 85.50M$ 85.50M $ 85.50M 成交量（24H） $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K 完全稀釋市值 $ 85.50M$ 85.50M $ 85.50M 流通量 10.05B 10.05B 10.05B 總供應量 10,047,093,039.81293 10,047,093,039.81293 10,047,093,039.81293

Wrapped FOGO 的目前市值為 $ 85.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.31K。WFOGO 的流通量為 10.05B，總供應量是 10047093039.81293，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 85.50M。