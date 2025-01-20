Wrapped FIL 圖標

Wrapped FIL 價格 (WFIL)

USD

Wrapped FIL (WFIL) 實時價格圖表

$4.88
$4.88$4.88
-12.20%(1D)

今天 Wrapped FIL (WFIL) 的價格

今天 Wrapped FIL (WFIL) 的實時價格爲 4.88 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WFIL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped FIL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 933.77K USD
- Wrapped FIL 當天價格變化爲 -12.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped FIL (WFIL) 價格表現 USD

今天內，Wrapped FIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6835990073321
在過去30天內，Wrapped FIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2754242720
在過去60天內，Wrapped FIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6675639920
在過去90天內，Wrapped FIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9806177187309576

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.6835990073321-12.29%
30天$ -0.2754242720-5.64%
60天$ +0.6675639920+13.68%
90天$ +0.9806177187309576+25.15%

Wrapped FIL (WFIL) 價格分析

Wrapped FIL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.83
$ 4.83$ 4.83

$ 5.61
$ 5.61$ 5.61

$ 9.25
$ 9.25$ 9.25

+0.89%

-12.29%

-6.24%

Wrapped FIL (WFIL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 933.77K
$ 933.77K$ 933.77K

0.00
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什麼是Wrapped FIL (WFIL)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

大家還在問：關於 Wrapped FIL (WFIL) 的其他問題

免責聲明

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WFIL 兌換爲當地貨幣

1 WFIL 兌換 AUD
A$7.8568
1 WFIL 兌換 GBP
4.0016
1 WFIL 兌換 EUR
4.7336
1 WFIL 兌換 USD
$4.88
1 WFIL 兌換 MYR
RM21.96
1 WFIL 兌換 TRY
173.6304
1 WFIL 兌換 JPY
¥761.4264
1 WFIL 兌換 RUB
501.176
1 WFIL 兌換 INR
422.4128
1 WFIL 兌換 IDR
Rp79,999.9872
1 WFIL 兌換 PHP
285.724
1 WFIL 兌換 EGP
￡E.245.6104
1 WFIL 兌換 BRL
R$29.6216
1 WFIL 兌換 CAD
C$7.0272
1 WFIL 兌換 BDT
592.8712
1 WFIL 兌換 NGN
7,589.376
1 WFIL 兌換 UAH
205.448
1 WFIL 兌換 VES
Bs263.52
1 WFIL 兌換 PKR
Rs1,359.6656
1 WFIL 兌換 KZT
2,588.84
1 WFIL 兌換 THB
฿168.1648
1 WFIL 兌換 TWD
NT$160.5032
1 WFIL 兌換 CHF
Fr4.4408
1 WFIL 兌換 HKD
HK$37.9664
1 WFIL 兌換 MAD
.د.م48.9952