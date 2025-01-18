Wrapped Fantom 圖標

Wrapped Fantom 價格 (WFTM)

USD

Wrapped Fantom (WFTM) 實時價格圖表

$0.783715
$0.783715$0.783715
-1.60%(1D)

今天 Wrapped Fantom (WFTM) 的價格

今天 Wrapped Fantom (WFTM) 的實時價格爲 0.783715 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WFTM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Fantom 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.00M USD
- Wrapped Fantom 當天價格變化爲 -1.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Fantom (WFTM) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Fantom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0131510374343101
在過去30天內，Wrapped Fantom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2838438610
在過去60天內，Wrapped Fantom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0764238114
在過去90天內，Wrapped Fantom 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0674555465346245

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0131510374343101-1.65%
30天$ -0.2838438610-36.21%
60天$ +0.0764238114+9.75%
90天$ +0.0674555465346245+9.42%

Wrapped Fantom (WFTM) 價格分析

Wrapped Fantom 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.768157
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$ 0.810733
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$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

-0.98%

-1.65%

+15.33%

Wrapped Fantom (WFTM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.00M
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什麼是Wrapped Fantom (WFTM)

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Wrapped Fantom (WFTM) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Fantom (WFTM) 的其他問題

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WFTM 兌換爲當地貨幣

1 WFTM 兌換 AUD
A$1.253944
1 WFTM 兌換 GBP
0.63480915
1 WFTM 兌換 EUR
0.76020355
1 WFTM 兌換 USD
$0.783715
1 WFTM 兌換 MYR
RM3.5267175
1 WFTM 兌換 TRY
27.8689054
1 WFTM 兌換 JPY
¥122.3379115
1 WFTM 兌換 RUB
80.1270216
1 WFTM 兌換 INR
67.8383704
1 WFTM 兌換 IDR
Rp12,847.7848296
1 WFTM 兌換 PHP
45.768956
1 WFTM 兌換 EGP
￡E.39.49139885
1 WFTM 兌換 BRL
R$4.72580145
1 WFTM 兌換 CAD
C$1.1285496
1 WFTM 兌換 BDT
95.2213725
1 WFTM 兌換 NGN
1,222.6424229
1 WFTM 兌換 UAH
33.00223865
1 WFTM 兌換 VES
Bs42.32061
1 WFTM 兌換 PKR
Rs218.4840677
1 WFTM 兌換 KZT
415.9802477
1 WFTM 兌換 THB
฿26.9284474
1 WFTM 兌換 TWD
NT$25.74503775
1 WFTM 兌換 CHF
Fr0.71318065
1 WFTM 兌換 HKD
HK$6.0973027
1 WFTM 兌換 MAD
.د.م7.8684986