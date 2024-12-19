Wrapped Energi 價格 (WNRG)
今天 Wrapped Energi (WNRG) 的實時價格爲 0.074773 USD。目前其市值爲 $ 921.59K USD。WNRG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Energi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.30K USD
- Wrapped Energi 當天價格變化爲 -0.28%
- 其循環供應量爲 12.31M USD
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今天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00021628897897806。
在過去30天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0271926744。
在過去60天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0195297131。
在過去90天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00703241590114808。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00021628897897806
|-0.28%
|30天
|$ +0.0271926744
|+36.37%
|60天
|$ +0.0195297131
|+26.12%
|90天
|$ +0.00703241590114808
|+10.38%
Wrapped Energi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.19%
-0.28%
+6.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
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|1 WNRG 兌換 AUD
A$0.11888907
|1 WNRG 兌換 GBP
￡0.05907067
|1 WNRG 兌換 EUR
€0.07178208
|1 WNRG 兌換 USD
$0.074773
|1 WNRG 兌換 MYR
RM0.3364785
|1 WNRG 兌換 TRY
₺2.62378457
|1 WNRG 兌換 JPY
¥11.75057695
|1 WNRG 兌換 RUB
₽7.70087127
|1 WNRG 兌換 INR
₹6.36243457
|1 WNRG 兌換 IDR
Rp1,225.78668912
|1 WNRG 兌換 PHP
₱4.41534565
|1 WNRG 兌換 EGP
￡E.3.80519797
|1 WNRG 兌換 BRL
R$0.46134941
|1 WNRG 兌換 CAD
C$0.10692539
|1 WNRG 兌換 BDT
৳8.93612123
|1 WNRG 兌換 NGN
₦116.10676667
|1 WNRG 兌換 UAH
₴3.13897054
|1 WNRG 兌換 VES
Bs3.73865
|1 WNRG 兌換 PKR
Rs20.81007363
|1 WNRG 兌換 KZT
₸39.22965445
|1 WNRG 兌換 THB
฿2.58116396
|1 WNRG 兌換 TWD
NT$2.44059072
|1 WNRG 兌換 CHF
Fr0.06654797
|1 WNRG 兌換 HKD
HK$0.58098621
|1 WNRG 兌換 MAD
.د.م0.74997319