Wrapped Energi 圖標

Wrapped Energi 價格 (WNRG)

USD

Wrapped Energi (WNRG) 實時價格圖表

$0.074773
$0.074773$0.074773
-0.20%(1D)

今天 Wrapped Energi (WNRG) 的價格

今天 Wrapped Energi (WNRG) 的實時價格爲 0.074773 USD。目前其市值爲 $ 921.59K USD。WNRG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Energi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.30K USD
- Wrapped Energi 當天價格變化爲 -0.28%
- 其循環供應量爲 12.31M USD

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Wrapped Energi (WNRG) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00021628897897806
在過去30天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0271926744
在過去60天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0195297131
在過去90天內，Wrapped Energi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00703241590114808

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00021628897897806-0.28%
30天$ +0.0271926744+36.37%
60天$ +0.0195297131+26.12%
90天$ +0.00703241590114808+10.38%

Wrapped Energi (WNRG) 價格分析

Wrapped Energi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.074071
$ 0.074071$ 0.074071

$ 0.077258
$ 0.077258$ 0.077258

$ 1.57
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-0.19%

-0.28%

+6.13%

Wrapped Energi (WNRG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 921.59K
$ 921.59K$ 921.59K

$ 35.30K
$ 35.30K$ 35.30K

12.31M
12.31M 12.31M

什麼是Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

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Wrapped Energi (WNRG) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Energi (WNRG) 的其他問題

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WNRG 兌換爲當地貨幣

1 WNRG 兌換 AUD
A$0.11888907
1 WNRG 兌換 GBP
0.05907067
1 WNRG 兌換 EUR
0.07178208
1 WNRG 兌換 USD
$0.074773
1 WNRG 兌換 MYR
RM0.3364785
1 WNRG 兌換 TRY
2.62378457
1 WNRG 兌換 JPY
¥11.75057695
1 WNRG 兌換 RUB
7.70087127
1 WNRG 兌換 INR
6.36243457
1 WNRG 兌換 IDR
Rp1,225.78668912
1 WNRG 兌換 PHP
4.41534565
1 WNRG 兌換 EGP
￡E.3.80519797
1 WNRG 兌換 BRL
R$0.46134941
1 WNRG 兌換 CAD
C$0.10692539
1 WNRG 兌換 BDT
8.93612123
1 WNRG 兌換 NGN
116.10676667
1 WNRG 兌換 UAH
3.13897054
1 WNRG 兌換 VES
Bs3.73865
1 WNRG 兌換 PKR
Rs20.81007363
1 WNRG 兌換 KZT
39.22965445
1 WNRG 兌換 THB
฿2.58116396
1 WNRG 兌換 TWD
NT$2.44059072
1 WNRG 兌換 CHF
Fr0.06654797
1 WNRG 兌換 HKD
HK$0.58098621
1 WNRG 兌換 MAD
.د.م0.74997319