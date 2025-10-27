Wrapped Elephant（WELEPHANT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00538122 $ 0.00538122 $ 0.00538122 24H最低價 $ 0.00575903 $ 0.00575903 $ 0.00575903 24H最高價 24H最低價 $ 0.00538122$ 0.00538122 $ 0.00538122 24H最高價 $ 0.00575903$ 0.00575903 $ 0.00575903 歷史最高 $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 最低價 $ 0.00465357$ 0.00465357 $ 0.00465357 漲跌幅（1H） +0.42% 漲跌幅（1D） +2.70% 漲跌幅（7D） +1.91% 漲跌幅（7D） +1.91%

Wrapped Elephant（WELEPHANT）目前實時價格為 $0.00565247。過去 24 小時內，WELEPHANT 的交易價格在 $ 0.00538122 至 $ 0.00575903 之間波動，市場活躍度顯著。WELEPHANT 的歷史最高價為 $ 0.00642276，歷史最低價為 $ 0.00465357。

從短期表現來看，WELEPHANT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.42%，過去 24 小時內變動為 +2.70%，過去 7 天內累計變動為 +1.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Elephant（WELEPHANT）市場資訊

市值 $ 180.98K$ 180.98K $ 180.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 180.98K$ 180.98K $ 180.98K 流通量 32.05M 32.05M 32.05M 總供應量 32,047,975.80137612 32,047,975.80137612 32,047,975.80137612

Wrapped Elephant 的目前市值為 $ 180.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WELEPHANT 的流通量為 32.05M，總供應量是 32047975.80137612，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 180.98K。