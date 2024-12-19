Wrapped eHMND 價格 (WEHMND)
今天 Wrapped eHMND (WEHMND) 的實時價格爲 0.105155 USD。目前其市值爲 $ 1.28M USD。WEHMND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped eHMND 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.52K USD
- Wrapped eHMND 當天價格變化爲 -7.17%
- 其循環供應量爲 12.21M USD
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今天內，Wrapped eHMND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0081325237313985。
在過去30天內，Wrapped eHMND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0273736341。
在過去60天內，Wrapped eHMND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0123710125。
在過去90天內，Wrapped eHMND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01483366386131688。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0081325237313985
|-7.17%
|30天
|$ +0.0273736341
|+26.03%
|60天
|$ +0.0123710125
|+11.76%
|90天
|$ +0.01483366386131688
|+16.42%
Wrapped eHMND 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
-7.17%
-29.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WEHMND 兌換 AUD
A$0.16719645
|1 WEHMND 兌換 GBP
￡0.08307245
|1 WEHMND 兌換 EUR
€0.1009488
|1 WEHMND 兌換 USD
$0.105155
|1 WEHMND 兌換 MYR
RM0.4731975
|1 WEHMND 兌換 TRY
₺3.68988895
|1 WEHMND 兌換 JPY
¥16.52510825
|1 WEHMND 兌換 RUB
₽10.82991345
|1 WEHMND 兌換 INR
₹8.94763895
|1 WEHMND 兌換 IDR
Rp1,723.8521832
|1 WEHMND 兌換 PHP
₱6.20940275
|1 WEHMND 兌換 EGP
￡E.5.35133795
|1 WEHMND 兌換 BRL
R$0.64880635
|1 WEHMND 兌換 CAD
C$0.15037165
|1 WEHMND 兌換 BDT
৳12.56707405
|1 WEHMND 兌換 NGN
₦163.28363245
|1 WEHMND 兌換 UAH
₴4.4144069
|1 WEHMND 兌換 VES
Bs5.25775
|1 WEHMND 兌換 PKR
Rs29.26568805
|1 WEHMND 兌換 KZT
₸55.16957075
|1 WEHMND 兌換 THB
฿3.6299506
|1 WEHMND 兌換 TWD
NT$3.4322592
|1 WEHMND 兌換 CHF
Fr0.09358795
|1 WEHMND 兌換 HKD
HK$0.81705435
|1 WEHMND 兌換 MAD
.د.م1.05470465