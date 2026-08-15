Wrapped EGAS 今日價格

Wrapped EGAS (WEGAS) 今日實時價格為 $ 1.002，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 WEGAS 兌 USD 的匯率為 $ 1.002 每 WEGAS。

Wrapped EGAS 目前市值在 $ 1,895,939 排名第 #-，流通供應量為 1.89M WEGAS。過去 24 小時內，WEGAS 的交易價格在 $ 0.993251（低點）和 $ 1.003（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.025，而歷史最低價為 $ 0.992065。

短期表現方面，WEGAS 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 180.28K。

Wrapped EGAS（WEGAS）市場資訊

市值 $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M 成交量（24H） $ 180.28K$ 180.28K $ 180.28K 完全稀釋市值 $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M 流通量 1.89M 1.89M 1.89M 總供應量 1,892,910.303486606 1,892,910.303486606 1,892,910.303486606

Wrapped EGAS 的目前市值為 $ 1.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 180.28K。WEGAS 的流通量為 1.89M，總供應量是 1892910.303486606，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.90M。