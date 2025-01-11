Wrapped eETH 圖標

Wrapped eETH 價格 (WEETH)

USD

Wrapped eETH (WEETH) 實時價格圖表

$3,419.84
$3,419.84$3,419.84
-0.60%(1D)

今天 Wrapped eETH (WEETH) 的價格

今天 Wrapped eETH (WEETH) 的實時價格爲 3,420.29 USD。目前其市值爲 $ 6.43B USD。WEETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped eETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.32M USD
- Wrapped eETH 當天價格變化爲 -0.61%
- 其循環供應量爲 1.88M USD

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Wrapped eETH (WEETH) 價格表現 USD

今天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -21.037383523133
在過去30天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -604.6063734450
在過去60天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -90.1875748360
在過去90天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +834.8291092668174

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -21.037383523133-0.61%
30天$ -604.6063734450-17.67%
60天$ -90.1875748360-2.63%
90天$ +834.8291092668174+32.29%

Wrapped eETH (WEETH) 價格分析

Wrapped eETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,382.11
$ 3,382.11$ 3,382.11

$ 3,507.58
$ 3,507.58$ 3,507.58

$ 4,311.81
$ 4,311.81$ 4,311.81

-0.02%

-0.61%

-9.81%

Wrapped eETH (WEETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.43B
$ 6.43B$ 6.43B

$ 15.32M
$ 15.32M$ 15.32M

1.88M
1.88M 1.88M

什麼是Wrapped eETH (WEETH)

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

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Wrapped eETH (WEETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped eETH (WEETH) 的其他問題

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WEETH 兌換爲當地貨幣

1 WEETH 兌換 AUD
A$5,540.8698
1 WEETH 兌換 GBP
2,770.4349
1 WEETH 兌換 EUR
3,317.6813
1 WEETH 兌換 USD
$3,420.29
1 WEETH 兌換 MYR
RM15,357.1021
1 WEETH 兌換 TRY
121,146.6718
1 WEETH 兌換 JPY
¥539,277.1243
1 WEETH 兌換 RUB
347,604.0727
1 WEETH 兌換 INR
294,794.7951
1 WEETH 兌換 IDR
Rp56,070,318.8976
1 WEETH 兌換 PHP
201,797.11
1 WEETH 兌換 EGP
￡E.172,827.2537
1 WEETH 兌換 BRL
R$20,932.1748
1 WEETH 兌換 CAD
C$4,925.2176
1 WEETH 兌換 BDT
417,206.9742
1 WEETH 兌換 NGN
5,302,749.2102
1 WEETH 兌換 UAH
144,609.8612
1 WEETH 兌換 VES
Bs181,275.37
1 WEETH 兌換 PKR
Rs952,448.1563
1 WEETH 兌換 KZT
1,804,887.033
1 WEETH 兌換 THB
฿118,615.6572
1 WEETH 兌換 TWD
NT$113,245.8019
1 WEETH 兌換 CHF
Fr3,112.4639
1 WEETH 兌換 HKD
HK$26,609.8562
1 WEETH 兌換 MAD
.د.م34,339.7116