Wrapped eETH 價格 (WEETH)
今天 Wrapped eETH (WEETH) 的實時價格爲 3,420.29 USD。目前其市值爲 $ 6.43B USD。WEETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped eETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.32M USD
- Wrapped eETH 當天價格變化爲 -0.61%
- 其循環供應量爲 1.88M USD
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今天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -21.037383523133。
在過去30天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -604.6063734450。
在過去60天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -90.1875748360。
在過去90天內，Wrapped eETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +834.8291092668174。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -21.037383523133
|-0.61%
|30天
|$ -604.6063734450
|-17.67%
|60天
|$ -90.1875748360
|-2.63%
|90天
|$ +834.8291092668174
|+32.29%
Wrapped eETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
-0.61%
-9.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.
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|1 WEETH 兌換 AUD
A$5,540.8698
|1 WEETH 兌換 GBP
￡2,770.4349
|1 WEETH 兌換 EUR
€3,317.6813
|1 WEETH 兌換 USD
$3,420.29
|1 WEETH 兌換 MYR
RM15,357.1021
|1 WEETH 兌換 TRY
₺121,146.6718
|1 WEETH 兌換 JPY
¥539,277.1243
|1 WEETH 兌換 RUB
₽347,604.0727
|1 WEETH 兌換 INR
₹294,794.7951
|1 WEETH 兌換 IDR
Rp56,070,318.8976
|1 WEETH 兌換 PHP
₱201,797.11
|1 WEETH 兌換 EGP
￡E.172,827.2537
|1 WEETH 兌換 BRL
R$20,932.1748
|1 WEETH 兌換 CAD
C$4,925.2176
|1 WEETH 兌換 BDT
৳417,206.9742
|1 WEETH 兌換 NGN
₦5,302,749.2102
|1 WEETH 兌換 UAH
₴144,609.8612
|1 WEETH 兌換 VES
Bs181,275.37
|1 WEETH 兌換 PKR
Rs952,448.1563
|1 WEETH 兌換 KZT
₸1,804,887.033
|1 WEETH 兌換 THB
฿118,615.6572
|1 WEETH 兌換 TWD
NT$113,245.8019
|1 WEETH 兌換 CHF
Fr3,112.4639
|1 WEETH 兌換 HKD
HK$26,609.8562
|1 WEETH 兌換 MAD
.د.م34,339.7116