Wrapped EDU 圖標

Wrapped EDU 價格 (WEDU)

USD

Wrapped EDU (WEDU) 實時價格圖表

$0.141728
$0.141728$0.141728
+1.60%(1D)

今天 Wrapped EDU (WEDU) 的價格

今天 Wrapped EDU (WEDU) 的實時價格爲 0.141731 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WEDU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped EDU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.99K USD
- Wrapped EDU 當天價格變化爲 +1.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped EDU (WEDU) 價格表現 USD

今天內，Wrapped EDU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023542
在過去30天內，Wrapped EDU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0126389611
在過去60天內，Wrapped EDU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0449313206
在過去90天內，Wrapped EDU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0023542+1.69%
30天$ +0.0126389611+8.92%
60天$ +0.0449313206+31.70%
90天$ 0--

Wrapped EDU (WEDU) 價格分析

Wrapped EDU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.138511
$ 0.138511$ 0.138511

$ 0.143837
$ 0.143837$ 0.143837

$ 5.59
$ 5.59$ 5.59

-0.28%

+1.69%

-9.06%

Wrapped EDU (WEDU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.99K
$ 4.99K$ 4.99K

0.00
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什麼是Wrapped EDU (WEDU)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

大家還在問：關於 Wrapped EDU (WEDU) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WEDU 兌換爲當地貨幣

1 WEDU 兌換 VND
3,729.651265
1 WEDU 兌換 AUD
A$0.21826574
1 WEDU 兌換 GBP
0.10346363
1 WEDU 兌換 EUR
0.12330597
1 WEDU 兌換 USD
$0.141731
1 WEDU 兌換 MYR
RM0.60093944
1 WEDU 兌換 TRY
5.54593403
1 WEDU 兌換 JPY
¥20.3950909
1 WEDU 兌換 RUB
11.19249707
1 WEDU 兌換 INR
12.1463467
1 WEDU 兌換 IDR
Rp2,323.45864464
1 WEDU 兌換 KRW
195.22169671
1 WEDU 兌換 PHP
7.8944167
1 WEDU 兌換 EGP
￡E.7.03836146
1 WEDU 兌換 BRL
R$0.79794553
1 WEDU 兌換 CAD
C$0.19417147
1 WEDU 兌換 BDT
17.32519744
1 WEDU 兌換 NGN
224.25670937
1 WEDU 兌換 UAH
5.88892305
1 WEDU 兌換 VES
Bs13.606176
1 WEDU 兌換 PKR
Rs39.86751299
1 WEDU 兌換 KZT
72.60737399
1 WEDU 兌換 THB
฿4.62609984
1 WEDU 兌換 TWD
NT$4.25193
1 WEDU 兌換 AED
د.إ0.52015277
1 WEDU 兌換 CHF
Fr0.11621942
1 WEDU 兌換 HKD
HK$1.11117104
1 WEDU 兌換 MAD
.د.م1.30250789
1 WEDU 兌換 MXN
$2.72548713