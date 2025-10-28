Wrapped DOR（WDOR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00274056
24H最高價 $ 0.00276176
歷史最高 $ 0.00916377
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） +0.51%
漲跌幅（1D） +0.51%
漲跌幅（7D） +627.37%

Wrapped DOR（WDOR）目前實時價格為 $0.00276079。過去 24 小時內，WDOR 的交易價格在 $ 0.00274056 至 $ 0.00276176 之間波動，市場活躍度顯著。WDOR 的歷史最高價為 $ 0.00916377，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WDOR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.51%，過去 24 小時內變動為 +0.51%，過去 7 天內累計變動為 +627.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped DOR（WDOR）市場資訊

市值 $ 69.04K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 69.04K
流通量 25.00M
總供應量 25,000,000.0

Wrapped DOR 的目前市值為 $ 69.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WDOR 的流通量為 25.00M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.04K。