Wrapped DOG 今日價格

Wrapped DOG (WDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.56%。目前 WDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WDOG。

Wrapped DOG 目前市值在 $ 77,458 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M WDOG。過去 24 小時內，WDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02859194，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WDOG 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -5.16%。過去一天，總交易量達到 --。

Wrapped DOG（WDOG）市場資訊

市值 $ 77.46K$ 77.46K $ 77.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.46K$ 77.46K $ 77.46K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

Wrapped DOG 的目前市值為 $ 77.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WDOG 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998439.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.46K。