Wrapped DMT 圖標

Wrapped DMT 價格 (WDMT)

USD

Wrapped DMT (WDMT) 實時價格圖表

$35.29
$35.29$35.29
-2.60%(1D)

今天 Wrapped DMT (WDMT) 的價格

今天 Wrapped DMT (WDMT) 的實時價格爲 35.29 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WDMT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped DMT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.62K USD
- Wrapped DMT 當天價格變化爲 -2.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped DMT (WDMT) 價格表現 USD

今天內，Wrapped DMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.9638295980452
在過去30天內，Wrapped DMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14.2077575290
在過去60天內，Wrapped DMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -16.3913368660
在過去90天內，Wrapped DMT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.93041241573938

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.9638295980452-2.65%
30天$ -14.2077575290-40.26%
60天$ -16.3913368660-46.44%
90天$ -18.93041241573938-34.91%

Wrapped DMT (WDMT) 價格分析

Wrapped DMT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 33.2
$ 33.2$ 33.2

$ 37.39
$ 37.39$ 37.39

$ 169.1
$ 169.1$ 169.1

-0.82%

-2.65%

-30.24%

Wrapped DMT (WDMT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.62K
$ 4.62K$ 4.62K

0.00
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什麼是Wrapped DMT (WDMT)

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Wrapped DMT (WDMT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped DMT (WDMT) 的其他問題

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WDMT 兌換爲當地貨幣

1 WDMT 兌換 AUD
A$57.1698
1 WDMT 兌換 GBP
28.5849
1 WDMT 兌換 EUR
34.2313
1 WDMT 兌換 USD
$35.29
1 WDMT 兌換 MYR
RM158.4521
1 WDMT 兌換 TRY
1,249.9718
1 WDMT 兌換 JPY
¥5,564.1743
1 WDMT 兌換 RUB
3,586.5227
1 WDMT 兌換 INR
3,041.6451
1 WDMT 兌換 IDR
Rp578,524.4976
1 WDMT 兌換 PHP
2,082.11
1 WDMT 兌換 EGP
￡E.1,783.2037
1 WDMT 兌換 BRL
R$215.9748
1 WDMT 兌換 CAD
C$50.8176
1 WDMT 兌換 BDT
4,304.6742
1 WDMT 兌換 NGN
54,712.9102
1 WDMT 兌換 UAH
1,492.0612
1 WDMT 兌換 VES
Bs1,870.37
1 WDMT 兌換 PKR
Rs9,827.2063
1 WDMT 兌換 KZT
18,622.533
1 WDMT 兌換 THB
฿1,223.8572
1 WDMT 兌換 TWD
NT$1,168.4519
1 WDMT 兌換 CHF
Fr32.1139
1 WDMT 兌換 HKD
HK$274.5562
1 WDMT 兌換 MAD
.د.م354.3116