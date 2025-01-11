Wrapped DEGEN 圖標

Wrapped DEGEN 價格 (WDEGEN)

USD

Wrapped DEGEN (WDEGEN) 實時價格圖表

$0.00955707
$0.00955707$0.00955707
-6.70%(1D)

今天 Wrapped DEGEN (WDEGEN) 的價格

今天 Wrapped DEGEN (WDEGEN) 的實時價格爲 0.00955707 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WDEGEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped DEGEN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 186.38 USD
- Wrapped DEGEN 當天價格變化爲 -6.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped DEGEN (WDEGEN) 價格表現 USD

今天內，Wrapped DEGEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000693670895449555
在過去30天內，Wrapped DEGEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0040908674
在過去60天內，Wrapped DEGEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0046512759
在過去90天內，Wrapped DEGEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001307408603693137

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000693670895449555-6.76%
30天$ -0.0040908674-42.80%
60天$ -0.0046512759-48.66%
90天$ -0.001307408603693137-12.03%

Wrapped DEGEN (WDEGEN) 價格分析

Wrapped DEGEN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00951896
$ 0.00951896$ 0.00951896

$ 0.01037519
$ 0.01037519$ 0.01037519

$ 0.04751803
$ 0.04751803$ 0.04751803

-0.60%

-6.76%

-30.45%

Wrapped DEGEN (WDEGEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 186.38
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什麼是Wrapped DEGEN (WDEGEN)

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Wrapped DEGEN (WDEGEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped DEGEN (WDEGEN) 的其他問題

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WDEGEN 兌換爲當地貨幣

1 WDEGEN 兌換 AUD
A$0.0154824534
1 WDEGEN 兌換 GBP
0.0077412267
1 WDEGEN 兌換 EUR
0.0092703579
1 WDEGEN 兌換 USD
$0.00955707
1 WDEGEN 兌換 MYR
RM0.0429112443
1 WDEGEN 兌換 TRY
0.3385114194
1 WDEGEN 兌換 JPY
¥1.5068632269
1 WDEGEN 兌換 RUB
0.9712850241
1 WDEGEN 兌換 INR
0.8237238633
1 WDEGEN 兌換 IDR
Rp156.6732536208
1 WDEGEN 兌換 PHP
0.56386713
1 WDEGEN 兌換 EGP
￡E.0.4829187471
1 WDEGEN 兌換 BRL
R$0.0584892684
1 WDEGEN 兌換 CAD
C$0.0137621808
1 WDEGEN 兌換 BDT
1.1657713986
1 WDEGEN 兌換 NGN
14.8170901866
1 WDEGEN 兌換 UAH
0.4040729196
1 WDEGEN 兌換 VES
Bs0.50652471
1 WDEGEN 兌換 PKR
Rs2.6613572829
1 WDEGEN 兌換 KZT
5.043265839
1 WDEGEN 兌換 THB
฿0.3314391876
1 WDEGEN 兌換 TWD
NT$0.3164345877
1 WDEGEN 兌換 CHF
Fr0.0086969337
1 WDEGEN 兌換 HKD
HK$0.0743540046
1 WDEGEN 兌換 MAD
.د.م0.0959529828