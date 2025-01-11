Wrapped Conflux 圖標

Wrapped Conflux 價格 (WCFX)

USD

Wrapped Conflux (WCFX) 實時價格圖表

$0.147118
$0.147118$0.147118
-1.30%(1D)

今天 Wrapped Conflux (WCFX) 的價格

今天 Wrapped Conflux (WCFX) 的實時價格爲 0.147118 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Conflux 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 176.80K USD
- Wrapped Conflux 當天價格變化爲 -1.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Conflux (WCFX) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Conflux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001965878699325
在過去30天內，Wrapped Conflux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0520540851
在過去60天內，Wrapped Conflux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0200900074
在過去90天內，Wrapped Conflux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02305393317795076

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001965878699325-1.31%
30天$ -0.0520540851-35.38%
60天$ -0.0200900074-13.65%
90天$ -0.02305393317795076-13.54%

Wrapped Conflux (WCFX) 價格分析

Wrapped Conflux 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.144159
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$ 0.150112
$ 0.150112$ 0.150112

$ 0.535012
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-0.00%

-1.31%

-15.88%

Wrapped Conflux (WCFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 176.80K
$ 176.80K$ 176.80K

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什麼是Wrapped Conflux (WCFX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Conflux (WCFX) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Conflux (WCFX) 的其他問題

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WCFX 兌換爲當地貨幣

1 WCFX 兌換 AUD
A$0.23833116
1 WCFX 兌換 GBP
0.11916558
1 WCFX 兌換 EUR
0.14270446
1 WCFX 兌換 USD
$0.147118
1 WCFX 兌換 MYR
RM0.66055982
1 WCFX 兌換 TRY
5.21091956
1 WCFX 兌換 JPY
¥23.19609506
1 WCFX 兌換 RUB
14.95160234
1 WCFX 兌換 INR
12.68010042
1 WCFX 兌換 IDR
Rp2,411.77010592
1 WCFX 兌換 PHP
8.679962
1 WCFX 兌換 EGP
￡E.7.43387254
1 WCFX 兌換 BRL
R$0.90036216
1 WCFX 兌換 CAD
C$0.21184992
1 WCFX 兌換 BDT
17.94545364
1 WCFX 兌換 NGN
228.08880484
1 WCFX 兌換 UAH
6.22014904
1 WCFX 兌換 VES
Bs7.797254
1 WCFX 兌換 PKR
Rs40.96794946
1 WCFX 兌換 KZT
77.6341686
1 WCFX 兌換 THB
฿5.10205224
1 WCFX 兌換 TWD
NT$4.87107698
1 WCFX 兌換 CHF
Fr0.13387738
1 WCFX 兌換 HKD
HK$1.14457804
1 WCFX 兌換 MAD
.د.م1.47706472