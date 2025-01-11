Wrapped CKB 圖標

Wrapped CKB 價格 (WCKB)

USD

Wrapped CKB (WCKB) 實時價格圖表

$0.01097071
$0.01097071$0.01097071
-2.70%(1D)

今天 Wrapped CKB (WCKB) 的價格

今天 Wrapped CKB (WCKB) 的實時價格爲 0.01097065 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCKB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped CKB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.12K USD
- Wrapped CKB 當天價格變化爲 -2.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 WCKB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WCKB 價格信息的首選平臺。

Wrapped CKB (WCKB) 價格表現 USD

今天內，Wrapped CKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00031597561352555
在過去30天內，Wrapped CKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029443853
在過去60天內，Wrapped CKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026708288
在過去90天內，Wrapped CKB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004350138005997905

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00031597561352555-2.79%
30天$ -0.0029443853-26.83%
60天$ -0.0026708288-24.34%
90天$ -0.004350138005997905-28.39%

Wrapped CKB (WCKB) 價格分析

Wrapped CKB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01070398
$ 0.01070398$ 0.01070398

$ 0.01144007
$ 0.01144007$ 0.01144007

$ 0.03809953
$ 0.03809953$ 0.03809953

-0.33%

-2.79%

-13.16%

Wrapped CKB (WCKB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K

0.00
0.00 0.00

什麼是Wrapped CKB (WCKB)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped CKB (WCKB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped CKB (WCKB) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WCKB 兌換爲當地貨幣

1 WCKB 兌換 AUD
A$0.017772453
1 WCKB 兌換 GBP
0.0088862265
1 WCKB 兌換 EUR
0.0106415305
1 WCKB 兌換 USD
$0.01097065
1 WCKB 兌換 MYR
RM0.0492582185
1 WCKB 兌換 TRY
0.388580423
1 WCKB 兌換 JPY
¥1.7297423855
1 WCKB 兌換 RUB
1.1149471595
1 WCKB 兌換 INR
0.9455603235
1 WCKB 兌換 IDR
Rp179.846692536
1 WCKB 兌換 PHP
0.64726835
1 WCKB 兌換 EGP
￡E.0.5543469445
1 WCKB 兌換 BRL
R$0.067140378
1 WCKB 兌換 CAD
C$0.015797736
1 WCKB 兌換 BDT
1.338199887
1 WCKB 兌換 NGN
17.008676347
1 WCKB 兌換 UAH
0.463839082
1 WCKB 兌換 VES
Bs0.58144445
1 WCKB 兌換 PKR
Rs3.0549969055
1 WCKB 兌換 KZT
5.789212005
1 WCKB 兌換 THB
฿0.380462142
1 WCKB 兌換 TWD
NT$0.3632382215
1 WCKB 兌換 CHF
Fr0.0099832915
1 WCKB 兌換 HKD
HK$0.085351657
1 WCKB 兌換 MAD
.د.م0.110145326