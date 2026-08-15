Wrapped Citrea Bitcoin 今日價格

Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) 今日實時價格為 $ 63,176，過去 24 小時內變化了 0.72%。目前 WCBTC 兌 USD 的匯率為 $ 63,176 每 WCBTC。

Wrapped Citrea Bitcoin 目前市值在 $ 3,899,842 排名第 #-，流通供應量為 61.73 WCBTC。過去 24 小時內，WCBTC 的交易價格在 $ 60,492（低點）和 $ 63,944（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 124,156，而歷史最低價為 $ 54,621。

短期表現方面，WCBTC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -3.62%。過去一天，總交易量達到 $ 19.57K。

Wrapped Citrea Bitcoin（WCBTC）市場資訊

市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 成交量（24H） $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K 完全稀釋市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 流通量 61.73 61.73 61.73 總供應量 61.72694656262565 61.72694656262565 61.72694656262565

Wrapped Citrea Bitcoin 的目前市值為 $ 3.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.57K。WCBTC 的流通量為 61.73，總供應量是 61.72694656262565，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.90M。