Wrapped Circle xStock 今日價格

Wrapped Circle xStock (WCRCLX) 今日實時價格為 $ 71.41，過去 24 小時內變化了 4.32%。目前 WCRCLX 兌 USD 的匯率為 $ 71.41 每 WCRCLX。

Wrapped Circle xStock 目前市值在 $ 200,878 排名第 #-，流通供應量為 -- WCRCLX。過去 24 小時內，WCRCLX 的交易價格在 $ 70.68（低點）和 $ 75.41（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 76.1，而歷史最低價為 $ 61.74。

短期表現方面，WCRCLX 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +6.63%。過去一天，總交易量達到 $ 43.43K。

Wrapped Circle xStock（WCRCLX）市場資訊

市值 $ 200.88K$ 200.88K $ 200.88K 成交量（24H） $ 43.43K$ 43.43K $ 43.43K 完全稀釋市值 $ 200.88K$ 200.88K $ 200.88K 流通量 ---- -- 總供應量 2,813.048552046309 2,813.048552046309 2,813.048552046309

Wrapped Circle xStock 的目前市值為 $ 200.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 43.43K。WCRCLX 的流通量為 --，總供應量是 2813.048552046309，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 200.88K。