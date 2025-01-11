Wrapped Chiliz 圖標

Wrapped Chiliz 價格 (WCHZ)

USD

Wrapped Chiliz (WCHZ) 實時價格圖表

$0.082381
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-0.30%(1D)

今天 Wrapped Chiliz (WCHZ) 的價格

今天 Wrapped Chiliz (WCHZ) 的實時價格爲 0.082381 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCHZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Chiliz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.01 USD
- Wrapped Chiliz 當天價格變化爲 -0.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Chiliz (WCHZ) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Chiliz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00032649008069284
在過去30天內，Wrapped Chiliz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0267908696
在過去60天內，Wrapped Chiliz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0129847037
在過去90天內，Wrapped Chiliz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00736686083011444

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00032649008069284-0.39%
30天$ -0.0267908696-32.52%
60天$ +0.0129847037+15.76%
90天$ +0.00736686083011444+9.82%

Wrapped Chiliz (WCHZ) 價格分析

Wrapped Chiliz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.080766
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$ 0.08422
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$ 0.168664
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-0.71%

-0.39%

-11.54%

Wrapped Chiliz (WCHZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 11.01
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0.00
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什麼是Wrapped Chiliz (WCHZ)

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Wrapped Chiliz (WCHZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Chiliz (WCHZ) 的其他問題

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WCHZ 兌換爲當地貨幣

1 WCHZ 兌換 AUD
A$0.13345722
1 WCHZ 兌換 GBP
0.06672861
1 WCHZ 兌換 EUR
0.07990957
1 WCHZ 兌換 USD
$0.082381
1 WCHZ 兌換 MYR
RM0.36989069
1 WCHZ 兌換 TRY
2.91793502
1 WCHZ 兌換 JPY
¥12.98901227
1 WCHZ 兌換 RUB
8.37238103
1 WCHZ 兌換 INR
7.10041839
1 WCHZ 兌換 IDR
Rp1,350.50798064
1 WCHZ 兌換 PHP
4.860479
1 WCHZ 兌換 EGP
￡E.4.16271193
1 WCHZ 兌換 BRL
R$0.50417172
1 WCHZ 兌換 CAD
C$0.11862864
1 WCHZ 兌換 BDT
10.04883438
1 WCHZ 兌換 NGN
127.72185478
1 WCHZ 兌換 UAH
3.48306868
1 WCHZ 兌換 VES
Bs4.366193
1 WCHZ 兌換 PKR
Rs22.94063707
1 WCHZ 兌換 KZT
43.4724537
1 WCHZ 兌換 THB
฿2.85697308
1 WCHZ 兌換 TWD
NT$2.72763491
1 WCHZ 兌換 CHF
Fr0.07496671
1 WCHZ 兌換 HKD
HK$0.64092418
1 WCHZ 兌換 MAD
.د.م0.82710524