Wrapped CellMates 價格 (WCELL)
今天 Wrapped CellMates (WCELL) 的實時價格爲 269.53 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCELL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped CellMates 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 71.91 USD
- Wrapped CellMates 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped CellMates 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Wrapped CellMates 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -93.1198388410。
在過去60天內，Wrapped CellMates 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -38.1981150360。
在過去90天內，Wrapped CellMates 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.6981994733902。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -93.1198388410
|-34.54%
|60天
|$ -38.1981150360
|-14.17%
|90天
|$ -2.6981994733902
|-0.99%
Wrapped CellMates 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
0.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
wCELL is wrapped CELL backed 1:1. Allowing fractional holders of CELL by way of wCELL. ERC20721 Dual-Token Standard on Ethereum.
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|1 WCELL 兌換 AUD
A$436.6386
|1 WCELL 兌換 GBP
￡218.3193
|1 WCELL 兌換 EUR
€261.4441
|1 WCELL 兌換 USD
$269.53
|1 WCELL 兌換 MYR
RM1,210.1897
|1 WCELL 兌換 TRY
₺9,546.7526
|1 WCELL 兌換 JPY
¥42,496.7951
|1 WCELL 兌換 RUB
₽27,392.3339
|1 WCELL 兌換 INR
₹23,230.7907
|1 WCELL 兌換 IDR
Rp4,418,523.8832
|1 WCELL 兌換 PHP
₱15,902.27
|1 WCELL 兌換 EGP
￡E.13,619.3509
|1 WCELL 兌換 BRL
R$1,649.5236
|1 WCELL 兌換 CAD
C$388.1232
|1 WCELL 兌換 BDT
৳32,877.2694
|1 WCELL 兌換 NGN
₦417,873.9214
|1 WCELL 兌換 UAH
₴11,395.7284
|1 WCELL 兌換 VES
Bs14,285.09
|1 WCELL 兌換 PKR
Rs75,056.0191
|1 WCELL 兌換 KZT
₸142,230.981
|1 WCELL 兌換 THB
฿9,347.3004
|1 WCELL 兌換 TWD
NT$8,924.1383
|1 WCELL 兌換 CHF
Fr245.2723
|1 WCELL 兌換 HKD
HK$2,096.9434
|1 WCELL 兌換 MAD
.د.م2,706.0812