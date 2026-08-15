Wrapped Canton Coin 今日價格

Wrapped Canton Coin (WCC) 今日實時價格為 $ 0.096138，過去 24 小時內變化了 0.96%。目前 WCC 兌 USD 的匯率為 $ 0.096138 每 WCC。

Wrapped Canton Coin 目前市值在 $ 388,429 排名第 #-，流通供應量為 4.04M WCC。過去 24 小時內，WCC 的交易價格在 $ 0.095793（低點）和 $ 0.117775（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.774895，而歷史最低價為 $ 0.082287。

短期表現方面，WCC 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -2.76%。過去一天，總交易量達到 $ 2.94K。

Wrapped Canton Coin（WCC）市場資訊

市值 $ 388.43K$ 388.43K $ 388.43K 成交量（24H） $ 2.94K$ 2.94K $ 2.94K 完全稀釋市值 $ 388.43K$ 388.43K $ 388.43K 流通量 4.04M 4.04M 4.04M 總供應量 4,040,353.127523074 4,040,353.127523074 4,040,353.127523074

Wrapped Canton Coin 的目前市值為 $ 388.43K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.94K。WCC 的流通量為 4.04M，總供應量是 4040353.127523074，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 388.43K。