Wrapped BUSD 價格 (WBUSD)
今天 Wrapped BUSD (WBUSD) 的實時價格爲 0.994927 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WBUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped BUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.87K USD
- Wrapped BUSD 當天價格變化爲 +0.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00922425。
在過去30天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0156244331。
在過去60天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028245977。
在過去90天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0091273895000846。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00922425
|+0.94%
|30天
|$ -0.0156244331
|-1.57%
|60天
|$ -0.0028245977
|-0.28%
|90天
|$ -0.0091273895000846
|-0.90%
Wrapped BUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.68%
+0.94%
+0.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WBUSD 兌換 AUD
A$1.61178174
|1 WBUSD 兌換 GBP
￡0.80589087
|1 WBUSD 兌換 EUR
€0.96507919
|1 WBUSD 兌換 USD
$0.994927
|1 WBUSD 兌換 MYR
RM4.46722223
|1 WBUSD 兌換 TRY
₺35.24031434
|1 WBUSD 兌換 JPY
¥156.87014009
|1 WBUSD 兌換 RUB
₽101.11443101
|1 WBUSD 兌換 INR
₹85.75275813
|1 WBUSD 兌換 IDR
Rp16,310.27607888
|1 WBUSD 兌換 PHP
₱58.700693
|1 WBUSD 兌換 EGP
￡E.50.27366131
|1 WBUSD 兌換 BRL
R$6.08895324
|1 WBUSD 兌換 CAD
C$1.43269488
|1 WBUSD 兌換 BDT
৳121.36119546
|1 WBUSD 兌換 NGN
₦1,542.51492226
|1 WBUSD 兌換 UAH
₴42.06551356
|1 WBUSD 兌換 VES
Bs52.731131
|1 WBUSD 兌換 PKR
Rs277.05732169
|1 WBUSD 兌換 KZT
₸525.0229779
|1 WBUSD 兌換 THB
฿34.50406836
|1 WBUSD 兌換 TWD
NT$32.94203297
|1 WBUSD 兌換 CHF
Fr0.90538357
|1 WBUSD 兌換 HKD
HK$7.74053206
|1 WBUSD 兌換 MAD
.د.م9.98906708