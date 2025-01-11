Wrapped BUSD 圖標

Wrapped BUSD 價格 (WBUSD)

USD

Wrapped BUSD (WBUSD) 實時價格圖表

$0.994927
$0.994927$0.994927
+0.90%(1D)

今天 Wrapped BUSD (WBUSD) 的價格

今天 Wrapped BUSD (WBUSD) 的實時價格爲 0.994927 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WBUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped BUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.87K USD
- Wrapped BUSD 當天價格變化爲 +0.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped BUSD (WBUSD) 價格表現 USD

今天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00922425
在過去30天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0156244331
在過去60天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028245977
在過去90天內，Wrapped BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0091273895000846

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00922425+0.94%
30天$ -0.0156244331-1.57%
60天$ -0.0028245977-0.28%
90天$ -0.0091273895000846-0.90%

Wrapped BUSD (WBUSD) 價格分析

Wrapped BUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.968327
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$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 68,395
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+0.68%

+0.94%

+0.19%

Wrapped BUSD (WBUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.87K
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0.00
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什麼是Wrapped BUSD (WBUSD)

WRAP is a decentralized bridge between Ethereum and Tezos. Transfer your ERC20 and ERC721 tokens from Ethereum to the Tezos blockchain and get $WRAP tokens.

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Wrapped BUSD (WBUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped BUSD (WBUSD) 的其他問題

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WBUSD 兌換爲當地貨幣

1 WBUSD 兌換 AUD
A$1.61178174
1 WBUSD 兌換 GBP
0.80589087
1 WBUSD 兌換 EUR
0.96507919
1 WBUSD 兌換 USD
$0.994927
1 WBUSD 兌換 MYR
RM4.46722223
1 WBUSD 兌換 TRY
35.24031434
1 WBUSD 兌換 JPY
¥156.87014009
1 WBUSD 兌換 RUB
101.11443101
1 WBUSD 兌換 INR
85.75275813
1 WBUSD 兌換 IDR
Rp16,310.27607888
1 WBUSD 兌換 PHP
58.700693
1 WBUSD 兌換 EGP
￡E.50.27366131
1 WBUSD 兌換 BRL
R$6.08895324
1 WBUSD 兌換 CAD
C$1.43269488
1 WBUSD 兌換 BDT
121.36119546
1 WBUSD 兌換 NGN
1,542.51492226
1 WBUSD 兌換 UAH
42.06551356
1 WBUSD 兌換 VES
Bs52.731131
1 WBUSD 兌換 PKR
Rs277.05732169
1 WBUSD 兌換 KZT
525.0229779
1 WBUSD 兌換 THB
฿34.50406836
1 WBUSD 兌換 TWD
NT$32.94203297
1 WBUSD 兌換 CHF
Fr0.90538357
1 WBUSD 兌換 HKD
HK$7.74053206
1 WBUSD 兌換 MAD
.د.م9.98906708