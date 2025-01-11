Wrapped BNB 圖標

Wrapped BNB 價格 (WBNB)

USD

Wrapped BNB (WBNB) 實時價格圖表

$693.42
$693.42$693.42
-0.10%(1D)

今天 Wrapped BNB (WBNB) 的價格

今天 Wrapped BNB (WBNB) 的實時價格爲 693.22 USD。目前其市值爲 $ 828.05M USD。WBNB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped BNB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 216.13M USD
- Wrapped BNB 當天價格變化爲 -0.17%
- 其循環供應量爲 1.19M USD

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Wrapped BNB (WBNB) 價格表現 USD

今天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2104796125348
在過去30天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -24.2939642220
在過去60天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +44.9298065040
在過去90天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +119.8924096772099

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.2104796125348-0.17%
30天$ -24.2939642220-3.50%
60天$ +44.9298065040+6.48%
90天$ +119.8924096772099+20.91%

Wrapped BNB (WBNB) 價格分析

Wrapped BNB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 688.68
$ 688.68$ 688.68

$ 702.08
$ 702.08$ 702.08

$ 789.32
$ 789.32$ 789.32

-0.09%

-0.17%

-3.50%

Wrapped BNB (WBNB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 828.05M
$ 828.05M$ 828.05M

$ 216.13M
$ 216.13M$ 216.13M

1.19M
1.19M 1.19M

什麼是Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

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Wrapped BNB (WBNB) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped BNB (WBNB) 的其他問題

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WBNB 兌換爲當地貨幣

1 WBNB 兌換 AUD
A$1,123.0164
1 WBNB 兌換 GBP
561.5082
1 WBNB 兌換 EUR
672.4234
1 WBNB 兌換 USD
$693.22
1 WBNB 兌換 MYR
RM3,112.5578
1 WBNB 兌換 TRY
24,553.8524
1 WBNB 兌換 JPY
¥109,299.9974
1 WBNB 兌換 RUB
70,451.9486
1 WBNB 兌換 INR
59,748.6318
1 WBNB 兌換 IDR
Rp11,364,260.4768
1 WBNB 兌換 PHP
40,899.98
1 WBNB 兌換 EGP
￡E.35,028.4066
1 WBNB 兌換 BRL
R$4,242.5064
1 WBNB 兌換 CAD
C$998.2368
1 WBNB 兌換 BDT
84,558.9756
1 WBNB 兌換 NGN
1,074,754.4236
1 WBNB 兌換 UAH
29,309.3416
1 WBNB 兌換 VES
Bs36,740.66
1 WBNB 兌換 PKR
Rs193,040.9734
1 WBNB 兌換 KZT
365,812.194
1 WBNB 兌換 THB
฿24,040.8696
1 WBNB 兌換 TWD
NT$22,952.5142
1 WBNB 兌換 CHF
Fr630.8302
1 WBNB 兌換 HKD
HK$5,393.2516
1 WBNB 兌換 MAD
.د.م6,959.9288