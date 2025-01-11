Wrapped BNB 價格 (WBNB)
今天 Wrapped BNB (WBNB) 的實時價格爲 693.22 USD。目前其市值爲 $ 828.05M USD。WBNB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped BNB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 216.13M USD
- Wrapped BNB 當天價格變化爲 -0.17%
- 其循環供應量爲 1.19M USD
在獲取 MEXC 上從 WBNB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WBNB 價格信息的首選平臺。
今天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2104796125348。
在過去30天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -24.2939642220。
在過去60天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +44.9298065040。
在過去90天內，Wrapped BNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +119.8924096772099。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.2104796125348
|-0.17%
|30天
|$ -24.2939642220
|-3.50%
|60天
|$ +44.9298065040
|+6.48%
|90天
|$ +119.8924096772099
|+20.91%
Wrapped BNB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.09%
-0.17%
-3.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 WBNB 兌換 AUD
A$1,123.0164
|1 WBNB 兌換 GBP
￡561.5082
|1 WBNB 兌換 EUR
€672.4234
|1 WBNB 兌換 USD
$693.22
|1 WBNB 兌換 MYR
RM3,112.5578
|1 WBNB 兌換 TRY
₺24,553.8524
|1 WBNB 兌換 JPY
¥109,299.9974
|1 WBNB 兌換 RUB
₽70,451.9486
|1 WBNB 兌換 INR
₹59,748.6318
|1 WBNB 兌換 IDR
Rp11,364,260.4768
|1 WBNB 兌換 PHP
₱40,899.98
|1 WBNB 兌換 EGP
￡E.35,028.4066
|1 WBNB 兌換 BRL
R$4,242.5064
|1 WBNB 兌換 CAD
C$998.2368
|1 WBNB 兌換 BDT
৳84,558.9756
|1 WBNB 兌換 NGN
₦1,074,754.4236
|1 WBNB 兌換 UAH
₴29,309.3416
|1 WBNB 兌換 VES
Bs36,740.66
|1 WBNB 兌換 PKR
Rs193,040.9734
|1 WBNB 兌換 KZT
₸365,812.194
|1 WBNB 兌換 THB
฿24,040.8696
|1 WBNB 兌換 TWD
NT$22,952.5142
|1 WBNB 兌換 CHF
Fr630.8302
|1 WBNB 兌換 HKD
HK$5,393.2516
|1 WBNB 兌換 MAD
.د.م6,959.9288