Wrapped Bifrost 圖標

Wrapped Bifrost 價格 (WBFC)

USD

Wrapped Bifrost (WBFC) 實時價格圖表

$0.04245378
$0.04245378$0.04245378
+2.70%(1D)

今天 Wrapped Bifrost (WBFC) 的價格

今天 Wrapped Bifrost (WBFC) 的實時價格爲 0.04245378 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WBFC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Bifrost 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.58K USD
- Wrapped Bifrost 當天價格變化爲 +2.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Bifrost (WBFC) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Bifrost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00112882
在過去30天內，Wrapped Bifrost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0066093063
在過去60天內，Wrapped Bifrost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008939874
在過去90天內，Wrapped Bifrost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00453105102471151

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00112882+2.73%
30天$ -0.0066093063-15.56%
60天$ -0.0008939874-2.10%
90天$ +0.00453105102471151+11.95%

Wrapped Bifrost (WBFC) 價格分析

Wrapped Bifrost 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04119612
$ 0.04119612$ 0.04119612

$ 0.04298823
$ 0.04298823$ 0.04298823

$ 0.058147
$ 0.058147$ 0.058147

+0.00%

+2.73%

-3.40%

Wrapped Bifrost (WBFC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 12.58K
$ 12.58K$ 12.58K

0.00
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什麼是Wrapped Bifrost (WBFC)

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Wrapped Bifrost (WBFC) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Bifrost (WBFC) 的其他問題

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WBFC 兌換爲當地貨幣

1 WBFC 兌換 AUD
A$0.0687751236
1 WBFC 兌換 GBP
0.0343875618
1 WBFC 兌換 EUR
0.0411801666
1 WBFC 兌換 USD
$0.04245378
1 WBFC 兌換 MYR
RM0.1906174722
1 WBFC 兌換 TRY
1.5037128876
1 WBFC 兌換 JPY
¥6.6936874926
1 WBFC 兌換 RUB
4.3145776614
1 WBFC 兌換 INR
3.6590912982
1 WBFC 兌換 IDR
Rp695.9634952032
1 WBFC 兌換 PHP
2.50477302
1 WBFC 兌換 EGP
￡E.2.1451895034
1 WBFC 兌換 BRL
R$0.2598171336
1 WBFC 兌換 CAD
C$0.0611334432
1 WBFC 兌換 BDT
5.1785120844
1 WBFC 兌換 NGN
65.8194914364
1 WBFC 兌換 UAH
1.7949458184
1 WBFC 兌換 VES
Bs2.25005034
1 WBFC 兌換 PKR
Rs11.8221041166
1 WBFC 兌換 KZT
22.402859706
1 WBFC 兌換 THB
฿1.4722970904
1 WBFC 兌換 TWD
NT$1.4056446558
1 WBFC 兌換 CHF
Fr0.0386329398
1 WBFC 兌換 HKD
HK$0.3302904084
1 WBFC 兌換 MAD
.د.م0.4262359512