今天 Wrapped Beacon ETH (WBETH) 的價格

今天 Wrapped Beacon ETH (WBETH) 的實時價格爲 3,887.22 USD。目前其市值爲 $ 275.75M USD。WBETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Wrapped Beacon ETH 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 15.29M USD

- Wrapped Beacon ETH 當天價格變化爲 -4.67%

- 其循環供應量爲 70.94K USD

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