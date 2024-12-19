Wrapped AyeAyeCoin 圖標

Wrapped AyeAyeCoin 價格 (WAAC)

USD

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 實時價格圖表

$2.31
$2.31$2.31
-11.40%(1D)

今天 Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 的價格

今天 Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 的實時價格爲 2.31 USD。目前其市值爲 $ 13.91M USD。WAAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped AyeAyeCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.52K USD
- Wrapped AyeAyeCoin 當天價格變化爲 -11.44%
- 其循環供應量爲 6.00M USD

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Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 價格表現 USD

今天內，Wrapped AyeAyeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2987214077723
在過去30天內，Wrapped AyeAyeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0725838960
在過去60天內，Wrapped AyeAyeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8613366300
在過去90天內，Wrapped AyeAyeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3600112586222283

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.2987214077723-11.44%
30天$ +0.0725838960+3.14%
60天$ -0.8613366300-37.28%
90天$ +1.3600112586222283+143.16%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 價格分析

Wrapped AyeAyeCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

+0.10%

-11.44%

-20.23%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.91M
$ 13.91M$ 13.91M

$ 43.52K
$ 43.52K$ 43.52K

6.00M
6.00M 6.00M

什麼是Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

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Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) 的其他問題

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WAAC 兌換爲當地貨幣

1 WAAC 兌換 AUD
A$3.6729
1 WAAC 兌換 GBP
1.8249
1 WAAC 兌換 EUR
2.2176
1 WAAC 兌換 USD
$2.31
1 WAAC 兌換 MYR
RM10.395
1 WAAC 兌換 TRY
81.0579
1 WAAC 兌換 JPY
¥363.0165
1 WAAC 兌換 RUB
237.9069
1 WAAC 兌換 INR
196.5579
1 WAAC 兌換 IDR
Rp37,868.8464
1 WAAC 兌換 PHP
136.4055
1 WAAC 兌換 EGP
￡E.117.5559
1 WAAC 兌換 BRL
R$14.2527
1 WAAC 兌換 CAD
C$3.3033
1 WAAC 兌換 BDT
276.0681
1 WAAC 兌換 NGN
3,586.9449
1 WAAC 兌換 UAH
96.9738
1 WAAC 兌換 VES
Bs115.5
1 WAAC 兌換 PKR
Rs642.8961
1 WAAC 兌換 KZT
1,211.9415
1 WAAC 兌換 THB
฿79.7412
1 WAAC 兌換 TWD
NT$75.3984
1 WAAC 兌換 CHF
Fr2.0559
1 WAAC 兌換 HKD
HK$17.9487
1 WAAC 兌換 MAD
.د.م23.1693