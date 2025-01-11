Wrapped AVAX 圖標

Wrapped AVAX 價格 (WAVAX)

USD

Wrapped AVAX (WAVAX) 實時價格圖表

$36.5
$36.5$36.5
-2.50%(1D)

今天 Wrapped AVAX (WAVAX) 的價格

今天 Wrapped AVAX (WAVAX) 的實時價格爲 36.5 USD。目前其市值爲 $ 242.96M USD。WAVAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped AVAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.00M USD
- Wrapped AVAX 當天價格變化爲 -2.79%
- 其循環供應量爲 6.66M USD

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Wrapped AVAX (WAVAX) 價格表現 USD

今天內，Wrapped AVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.04862173010795
在過去30天內，Wrapped AVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.9980763500
在過去60天內，Wrapped AVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5046636000
在過去90天內，Wrapped AVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.38207701057694

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.04862173010795-2.79%
30天$ -9.9980763500-27.39%
60天$ -0.5046636000-1.38%
90天$ +7.38207701057694+25.35%

Wrapped AVAX (WAVAX) 價格分析

Wrapped AVAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 36.08
$ 36.08$ 36.08

$ 37.82
$ 37.82$ 37.82

$ 2,000.68
$ 2,000.68$ 2,000.68

-0.30%

-2.79%

-12.68%

Wrapped AVAX (WAVAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 242.96M
$ 242.96M$ 242.96M

$ 63.00M
$ 63.00M$ 63.00M

6.66M
6.66M 6.66M

什麼是Wrapped AVAX (WAVAX)

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Wrapped AVAX (WAVAX) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped AVAX (WAVAX) 的其他問題

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WAVAX 兌換爲當地貨幣

1 WAVAX 兌換 AUD
A$59.13
1 WAVAX 兌換 GBP
29.565
1 WAVAX 兌換 EUR
35.405
1 WAVAX 兌換 USD
$36.5
1 WAVAX 兌換 MYR
RM163.885
1 WAVAX 兌換 TRY
1,292.83
1 WAVAX 兌換 JPY
¥5,754.955
1 WAVAX 兌換 RUB
3,709.495
1 WAVAX 兌換 INR
3,145.935
1 WAVAX 兌換 IDR
Rp598,360.56
1 WAVAX 兌換 PHP
2,153.5
1 WAVAX 兌換 EGP
￡E.1,844.345
1 WAVAX 兌換 BRL
R$223.38
1 WAVAX 兌換 CAD
C$52.56
1 WAVAX 兌換 BDT
4,452.27
1 WAVAX 兌換 NGN
56,588.87
1 WAVAX 兌換 UAH
1,543.22
1 WAVAX 兌換 VES
Bs1,934.5
1 WAVAX 兌換 PKR
Rs10,164.155
1 WAVAX 兌換 KZT
19,261.05
1 WAVAX 兌換 THB
฿1,265.82
1 WAVAX 兌換 TWD
NT$1,208.515
1 WAVAX 兌換 CHF
Fr33.215
1 WAVAX 兌換 HKD
HK$283.97
1 WAVAX 兌換 MAD
.د.م366.46