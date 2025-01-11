Wrapped ASTR 圖標

Wrapped ASTR 價格 (WASTR)

USD

Wrapped ASTR (WASTR) 實時價格圖表

$0.060891
$0.060891$0.060891
+0.10%(1D)

今天 Wrapped ASTR (WASTR) 的價格

今天 Wrapped ASTR (WASTR) 的實時價格爲 0.060891 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WASTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped ASTR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 245.73K USD
- Wrapped ASTR 當天價格變化爲 +0.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped ASTR (WASTR) 價格表現 USD

今天內，Wrapped ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010578
在過去30天內，Wrapped ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0121631842
在過去60天內，Wrapped ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022463420
在過去90天內，Wrapped ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00094418320074727

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010578+0.17%
30天$ -0.0121631842-19.97%
60天$ -0.0022463420-3.68%
90天$ +0.00094418320074727+1.58%

Wrapped ASTR (WASTR) 價格分析

Wrapped ASTR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.060273
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$ 0.062355
$ 0.062355$ 0.062355

$ 233.95
$ 233.95$ 233.95

-0.14%

+0.17%

-8.30%

Wrapped ASTR (WASTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 245.73K
$ 245.73K$ 245.73K

0.00
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什麼是Wrapped ASTR (WASTR)

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Wrapped ASTR (WASTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped ASTR (WASTR) 的其他問題

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WASTR 兌換爲當地貨幣

1 WASTR 兌換 AUD
A$0.09864342
1 WASTR 兌換 GBP
0.04932171
1 WASTR 兌換 EUR
0.05906427
1 WASTR 兌換 USD
$0.060891
1 WASTR 兌換 MYR
RM0.27340059
1 WASTR 兌換 TRY
2.15675922
1 WASTR 兌換 JPY
¥9.60068397
1 WASTR 兌換 RUB
6.18835233
1 WASTR 兌換 INR
5.24819529
1 WASTR 兌換 IDR
Rp998.21295504
1 WASTR 兌換 PHP
3.592569
1 WASTR 兌換 EGP
￡E.3.07682223
1 WASTR 兌換 BRL
R$0.37265292
1 WASTR 兌換 CAD
C$0.08768304
1 WASTR 兌換 BDT
7.42748418
1 WASTR 兌換 NGN
94.40418858
1 WASTR 兌換 UAH
2.57447148
1 WASTR 兌換 VES
Bs3.227223
1 WASTR 兌換 PKR
Rs16.95631677
1 WASTR 兌換 KZT
32.1321807
1 WASTR 兌換 THB
฿2.11169988
1 WASTR 兌換 TWD
NT$2.01610101
1 WASTR 兌換 CHF
Fr0.05541081
1 WASTR 兌換 HKD
HK$0.47373198
1 WASTR 兌換 MAD
.د.م0.61134564