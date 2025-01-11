Wrapped ApeCoin 圖標

Wrapped ApeCoin 價格 (WAPE)

USD

Wrapped ApeCoin (WAPE) 實時價格圖表

$1.12
$1.12$1.12
+0.20%(1D)

今天 Wrapped ApeCoin (WAPE) 的價格

今天 Wrapped ApeCoin (WAPE) 的實時價格爲 1.12 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WAPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped ApeCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.10K USD
- Wrapped ApeCoin 當天價格變化爲 +0.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped ApeCoin (WAPE) 價格表現 USD

今天內，Wrapped ApeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00249828
在過去30天內，Wrapped ApeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3554564160
在過去60天內，Wrapped ApeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0777160160
在過去90天內，Wrapped ApeCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00249828+0.22%
30天$ -0.3554564160-31.73%
60天$ -0.0777160160-6.93%
90天$ 0--

Wrapped ApeCoin (WAPE) 價格分析

Wrapped ApeCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 6.63
$ 6.63$ 6.63

-0.77%

+0.22%

-18.04%

Wrapped ApeCoin (WAPE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.10K
$ 8.10K$ 8.10K

0.00
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什麼是Wrapped ApeCoin (WAPE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped ApeCoin (WAPE) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped ApeCoin (WAPE) 的其他問題

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WAPE 兌換爲當地貨幣

1 WAPE 兌換 AUD
A$1.8144
1 WAPE 兌換 GBP
0.9072
1 WAPE 兌換 EUR
1.0864
1 WAPE 兌換 USD
$1.12
1 WAPE 兌換 MYR
RM5.0288
1 WAPE 兌換 TRY
39.6704
1 WAPE 兌換 JPY
¥176.5904
1 WAPE 兌換 RUB
113.8256
1 WAPE 兌換 INR
96.5328
1 WAPE 兌換 IDR
Rp18,360.6528
1 WAPE 兌換 PHP
66.08
1 WAPE 兌換 EGP
￡E.56.5936
1 WAPE 兌換 BRL
R$6.8544
1 WAPE 兌換 CAD
C$1.6128
1 WAPE 兌換 BDT
136.6176
1 WAPE 兌換 NGN
1,736.4256
1 WAPE 兌換 UAH
47.3536
1 WAPE 兌換 VES
Bs59.36
1 WAPE 兌換 PKR
Rs311.8864
1 WAPE 兌換 KZT
591.024
1 WAPE 兌換 THB
฿38.8416
1 WAPE 兌換 TWD
NT$37.0832
1 WAPE 兌換 CHF
Fr1.0192
1 WAPE 兌換 HKD
HK$8.7136
1 WAPE 兌換 MAD
.د.م11.2448