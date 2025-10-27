Wrapped Aave Plasma USDT0（WAPLAUSDT0）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.001 24H最高價 $ 1.005 歷史最高 $ 1.029 最低價 $ 0.988984 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -0.20% 漲跌幅（7D） +0.01%

Wrapped Aave Plasma USDT0（WAPLAUSDT0）目前實時價格為 $1.002。過去 24 小時內，WAPLAUSDT0 的交易價格在 $ 1.001 至 $ 1.005 之間波動，市場活躍度顯著。WAPLAUSDT0 的歷史最高價為 $ 1.029，歷史最低價為 $ 0.988984。

從短期表現來看，WAPLAUSDT0 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.20%，過去 7 天內累計變動為 +0.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Plasma USDT0（WAPLAUSDT0）市場資訊

市值 $ 57.79M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 57.79M 流通量 57.68M 總供應量 57,683,064.387574

Wrapped Aave Plasma USDT0 的目前市值為 $ 57.79M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAPLAUSDT0 的流通量為 57.68M，總供應量是 57683064.387574，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.79M。