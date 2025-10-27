Wrapped Aave Plasma USDe（WAPLAUSDE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.997385 24H最低價 $ 1.003 24H最高價 24H最低價 $ 0.997385 24H最高價 $ 1.003 歷史最高 $ 1.028 最低價 $ 0.956016 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） +0.12%

Wrapped Aave Plasma USDe（WAPLAUSDE）目前實時價格為 $0.999082。過去 24 小時內，WAPLAUSDE 的交易價格在 $ 0.997385 至 $ 1.003 之間波動，市場活躍度顯著。WAPLAUSDE 的歷史最高價為 $ 1.028，歷史最低價為 $ 0.956016。

從短期表現來看，WAPLAUSDE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -0.12%，過去 7 天內累計變動為 +0.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Plasma USDe（WAPLAUSDE）市場資訊

市值 $ 12.54M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 12.54M 流通量 12.55M 總供應量 12,550,995.62362616

Wrapped Aave Plasma USDe 的目前市值為 $ 12.54M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAPLAUSDE 的流通量為 12.55M，總供應量是 12550995.62362616，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.54M。