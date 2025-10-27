Wrapped Aave Optimism WETH（WAOPTWETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 最低價 $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Wrapped Aave Optimism WETH（WAOPTWETH）目前實時價格為 $4,381.62。過去 24 小時內，WAOPTWETH 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WAOPTWETH 的歷史最高價為 $ 5,168.19，歷史最低價為 $ 4,005.73。

從短期表現來看，WAOPTWETH 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Optimism WETH（WAOPTWETH）市場資訊

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 232.40 232.40 232.40 總供應量 232.3995777868346 232.3995777868346 232.3995777868346

Wrapped Aave Optimism WETH 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAOPTWETH 的流通量為 232.40，總供應量是 232.3995777868346，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M。