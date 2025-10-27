Wrapped Aave Gnosis wstETH（WAGNOWSTETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,931.43 $ 4,931.43 $ 4,931.43 24H最低價 $ 5,138.35 $ 5,138.35 $ 5,138.35 24H最高價 24H最低價 $ 4,931.43$ 4,931.43 $ 4,931.43 24H最高價 $ 5,138.35$ 5,138.35 $ 5,138.35 歷史最高 $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 最低價 $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 漲跌幅（1H） -0.51% 漲跌幅（1D） +1.59% 漲跌幅（7D） +3.08% 漲跌幅（7D） +3.08%

Wrapped Aave Gnosis wstETH（WAGNOWSTETH）目前實時價格為 $5,043.28。過去 24 小時內，WAGNOWSTETH 的交易價格在 $ 4,931.43 至 $ 5,138.35 之間波動，市場活躍度顯著。WAGNOWSTETH 的歷史最高價為 $ 5,982.55，歷史最低價為 $ 4,471.57。

從短期表現來看，WAGNOWSTETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.51%，過去 24 小時內變動為 +1.59%，過去 7 天內累計變動為 +3.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Gnosis wstETH（WAGNOWSTETH）市場資訊

市值 $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M 流通量 1.50K 1.50K 1.50K 總供應量 1,497.000689075857 1,497.000689075857 1,497.000689075857

Wrapped Aave Gnosis wstETH 的目前市值為 $ 7.55M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAGNOWSTETH 的流通量為 1.50K，總供應量是 1497.000689075857，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.55M。