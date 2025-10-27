Wrapped Aave Gnosis WETH（WAGNOWETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,116.85 $ 4,116.85 $ 4,116.85 24H最低價 $ 4,289.07 $ 4,289.07 $ 4,289.07 24H最高價 24H最低價 $ 4,116.85$ 4,116.85 $ 4,116.85 24H最高價 $ 4,289.07$ 4,289.07 $ 4,289.07 歷史最高 $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 最低價 $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 漲跌幅（1H） +0.18% 漲跌幅（1D） +2.10% 漲跌幅（7D） +2.84% 漲跌幅（7D） +2.84%

Wrapped Aave Gnosis WETH（WAGNOWETH）目前實時價格為 $4,225.62。過去 24 小時內，WAGNOWETH 的交易價格在 $ 4,116.85 至 $ 4,289.07 之間波動，市場活躍度顯著。WAGNOWETH 的歷史最高價為 $ 5,023.11，歷史最低價為 $ 3,736.37。

從短期表現來看，WAGNOWETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.18%，過去 24 小時內變動為 +2.10%，過去 7 天內累計變動為 +2.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Gnosis WETH（WAGNOWETH）市場資訊

市值 $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M 流通量 982.25 982.25 982.25 總供應量 982.2549393469187 982.2549393469187 982.2549393469187

Wrapped Aave Gnosis WETH 的目前市值為 $ 4.15M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAGNOWETH 的流通量為 982.25，總供應量是 982.2549393469187，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.15M。