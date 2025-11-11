Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）代幣經濟學
Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）代幣經濟學和價格數據分析
快速了解 Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。
市值：
$ 111.39K
總供應量：
$ 849.33
流通量：
$ 849.33
FDV (完全稀釋估值)：
$ 111.39K
最高價：
$ 171.93
最低價：
$ 117.49
目前價格：
$ 131.15
Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景
了解 Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。
關鍵代幣經濟指標及其計算方式：
總供應量（Total Supply）：
已創建或將要創建的 WAGNOGNO 代幣的最大數量。
流通供應量（Circulating Supply）：
目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。
最大供應量（Max Supply）：
WAGNOGNO 代幣可能存在的總數量上限。
完全稀釋估值（FDV）：
目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。
通脹率（Inflation Rate）：
反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。
為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？
流通供應量高 = 流動性強。
最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。
代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。
FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。
現在您已經了解了 WAGNOGNO 代幣經濟模型的功能，趕快查看 WAGNOGNO 代幣的實時價格吧！
