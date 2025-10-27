Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 135.97 $ 135.97 $ 135.97 24H最低價 $ 143.38 $ 143.38 $ 143.38 24H最高價 24H最低價 $ 135.97$ 135.97 $ 135.97 24H最高價 $ 143.38$ 143.38 $ 143.38 歷史最高 $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 最低價 $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 漲跌幅（1H） +0.24% 漲跌幅（1D） +1.80% 漲跌幅（7D） +8.64% 漲跌幅（7D） +8.64%

Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）目前實時價格為 $139.41。過去 24 小時內，WAGNOGNO 的交易價格在 $ 135.97 至 $ 143.38 之間波動，市場活躍度顯著。WAGNOGNO 的歷史最高價為 $ 171.93，歷史最低價為 $ 118.89。

從短期表現來看，WAGNOGNO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 +1.80%，過去 7 天內累計變動為 +8.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Gnosis GNO（WAGNOGNO）市場資訊

市值 $ 120.40K$ 120.40K $ 120.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 120.40K$ 120.40K $ 120.40K 流通量 863.58 863.58 863.58 總供應量 863.5780142823837 863.5780142823837 863.5780142823837

Wrapped Aave Gnosis GNO 的目前市值為 $ 120.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAGNOGNO 的流通量為 863.58，總供應量是 863.5780142823837，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.40K。