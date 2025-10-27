Wrapped Aave Ethereum WETH（WAETHWETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,272.51 $ 4,272.51 $ 4,272.51 24H最低價 $ 4,476.36 $ 4,476.36 $ 4,476.36 24H最高價 24H最低價 $ 4,272.51$ 4,272.51 $ 4,272.51 24H最高價 $ 4,476.36$ 4,476.36 $ 4,476.36 歷史最高 $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 最低價 $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 漲跌幅（1H） -0.71% 漲跌幅（1D） +1.09% 漲跌幅（7D） +2.77% 漲跌幅（7D） +2.77%

Wrapped Aave Ethereum WETH（WAETHWETH）目前實時價格為 $4,356.64。過去 24 小時內，WAETHWETH 的交易價格在 $ 4,272.51 至 $ 4,476.36 之間波動，市場活躍度顯著。WAETHWETH 的歷史最高價為 $ 5,206.48，歷史最低價為 $ 3,549.35。

從短期表現來看，WAETHWETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.71%，過去 24 小時內變動為 +1.09%，過去 7 天內累計變動為 +2.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Ethereum WETH（WAETHWETH）市場資訊

市值 $ 155.98M$ 155.98M $ 155.98M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 155.98M$ 155.98M $ 155.98M 流通量 35.80K 35.80K 35.80K 總供應量 35,801.91741441276 35,801.91741441276 35,801.91741441276

Wrapped Aave Ethereum WETH 的目前市值為 $ 155.98M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAETHWETH 的流通量為 35.80K，總供應量是 35801.91741441276，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 155.98M。