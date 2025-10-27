Wrapped Aave Ethereum USDT（WAETHUSDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H最低價 $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H最高價 24H最低價 $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24H最高價 $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 歷史最高 $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 最低價 $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +0.06% 漲跌幅（7D） +0.06%

Wrapped Aave Ethereum USDT（WAETHUSDT）目前實時價格為 $1.14。過去 24 小時內，WAETHUSDT 的交易價格在 $ 1.14 至 $ 1.15 之間波動，市場活躍度顯著。WAETHUSDT 的歷史最高價為 $ 1.23，歷史最低價為 $ 1.033。

從短期表現來看，WAETHUSDT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 +0.05%，過去 7 天內累計變動為 +0.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Ethereum USDT（WAETHUSDT）市場資訊

市值 $ 116.38M$ 116.38M $ 116.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 116.38M$ 116.38M $ 116.38M 流通量 101.69M 101.69M 101.69M 總供應量 101,688,648.045895 101,688,648.045895 101,688,648.045895

Wrapped Aave Ethereum USDT 的目前市值為 $ 116.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAETHUSDT 的流通量為 101.69M，總供應量是 101688648.045895，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.38M。