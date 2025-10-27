Wrapped Aave Ethereum USDC（WAETHUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H最低價 $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H最高價 24H最低價 $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24H最高價 $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 歷史最高 $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 最低價 $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.08% 漲跌幅（7D） +0.08%

Wrapped Aave Ethereum USDC（WAETHUSDC）目前實時價格為 $1.15。過去 24 小時內，WAETHUSDC 的交易價格在 $ 1.14 至 $ 1.17 之間波動，市場活躍度顯著。WAETHUSDC 的歷史最高價為 $ 1.27，歷史最低價為 $ 0.965606。

從短期表現來看，WAETHUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.04%，過去 7 天內累計變動為 +0.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Ethereum USDC（WAETHUSDC）市場資訊

市值 $ 129.48M$ 129.48M $ 129.48M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 129.48M$ 129.48M $ 129.48M 流通量 112.62M 112.62M 112.62M 總供應量 112,621,700.323509 112,621,700.323509 112,621,700.323509

Wrapped Aave Ethereum USDC 的目前市值為 $ 129.48M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAETHUSDC 的流通量為 112.62M，總供應量是 112621700.323509，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.48M。