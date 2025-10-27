Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH（WAETHLIDOWSTETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,947.36 $ 4,947.36 $ 4,947.36 24H最低價 $ 5,189.31 $ 5,189.31 $ 5,189.31 24H最高價 24H最低價 $ 4,947.36$ 4,947.36 $ 4,947.36 24H最高價 $ 5,189.31$ 5,189.31 $ 5,189.31 歷史最高 $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 最低價 $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 漲跌幅（1H） -1.03% 漲跌幅（1D） +1.03% 漲跌幅（7D） +2.31% 漲跌幅（7D） +2.31%

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH（WAETHLIDOWSTETH）目前實時價格為 $5,032.49。過去 24 小時內，WAETHLIDOWSTETH 的交易價格在 $ 4,947.36 至 $ 5,189.31 之間波動，市場活躍度顯著。WAETHLIDOWSTETH 的歷史最高價為 $ 6,300.14，歷史最低價為 $ 3,160.66。

從短期表現來看，WAETHLIDOWSTETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.03%，過去 24 小時內變動為 +1.03%，過去 7 天內累計變動為 +2.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH（WAETHLIDOWSTETH）市場資訊

市值 $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M 流通量 2.31K 2.31K 2.31K 總供應量 2,329.467557658115 2,329.467557658115 2,329.467557658115

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH 的目前市值為 $ 11.65M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAETHLIDOWSTETH 的流通量為 2.31K，總供應量是 2329.467557658115，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.72M。